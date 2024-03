Tancredi avrà un'idea per riconquistare Matilde nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di mercoledì 3 aprile. Le anticipazioni spiegano che l'uomo sarà determinato a tornare con sua moglie e - come ha confidato a Umberto - farà di tutto per riavere la vita di un tempo con lei. Nel frattempo, la carriera sportiva di Clara sarà a rischio e Irene incolperà Alfredo per tutto questo. Umberto, invece, continuerà a screditare Marcello agli occhi di Adelaide scatenando la gelosia di Flora, Infine, Don Saverio noterà la complicità tra Vittorio e Marta e penserà di farli riavvicinare, mentre Vito proverà a recuperare il rapporto con Maria.

Matilde ancora tra i pensieri di Tancredi

L'amore per Matilde sarà ancora vivo in Tancredi, tanto che l'uomo confiderà a Umberto di voler riconquistare sua moglie a qualunque costo. Di Sant'Erasmo avrà un piano ben preciso per far cadere sua moglie ai suoi piedi, anche se le trame non entrano nei particolari. Non si esclude che l'uomo possa usare l'arma della gelosia, rispolverando la sua vecchia amicizia con Diana.

Matilde, peraltro, sta vivendo un momento molto delicato con Conti a causa della presenza di Marta ed è più vulnerabile del solito. Nei piani di Tancredi potrebbe rientrare anche la complicità di Umberto che già in passato aveva parlato del rapporto di Marta e Vittorio facendo ingelosire Matilde.

Umberto parlerà male di Marcello ad Adelaide

La gioia per la vittoria della gara ciclistica durerà poco per Clara che riceverà una notizia preoccupante. La carriera sportiva della ragazza sarà messa a rischio e Irene non potrà fare altro che incolpare Alfredo. Quest'ultimo, infatti, ha montato sulla bicicletta di Clara il cambio da lui ideato che non è ancora omologato, andando contro il regolamento.

Irene sarà furiosa con il suo fidanzato che ha agito dando la priorità alla competizione con Leonardo senza pensare al futuro di Clara.

Nel frattempo, Umberto non perderà occasione per screditare Marcello agli occhi di Adelaide. Le parole di Guarnieri non sfuggiranno a Flora che noterà ancora un certo interesse del suo compagno verso la Contessa.

Il punto su Marta e Vittorio: saranno sempre più vicini

La presenza di Marta si farà sempre più ingombrante nella vita di Vittorio Conti, soprattutto dopo aver scoperto che sono ancora sposati, almeno per la legge.

Don Saverio non potrà fare a meno di notare che i due ex coniugi si vogliono ancora molto bene e che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più. Il parroco si darà da fare per far riavvicinare Vittorio e Marta e non è da escludersi che in prospettiva della fine di questa stagione i due possano anche avviare nuovamente una relazione.