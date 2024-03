Un ulteriore riavvicinamento con Marta metterà in crisi Vittorio nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 dal 2 al 5 aprile. Don Saverio noterà la complicità tra i due ex e si darà da fare per recuperare il loro legame. Nel frattempo, Tancredi si impegnerà a riconquistare il cuore di Matilde con un'idea. Ci saranno novità anche per Maria che sarà in partenza per Parigi con Vito e saluterà Matteo. Il rapporto tra Portelli e Maria sarà notato da Malvezzi che andrà subito a riferire tutto a Umberto. Infine, Clara rischierà di essere squalificata dopo aver vinto la gara ciclistica e Irene incolperà il suo fidanzato per aver montato il cambio sulla sua bicicletta.

Tancredi deciso a riconquistare il cuore di Matilde

Tra Marta e Vittorio ci sarà un avvicinamento che non sfuggirà agli occhi di don Saverio. Il parroco noterà che tra i due ex c'è ancora una certa alchimia e proverà a dare una mano al destino per farli ritrovare. Il rapporto tra Vittorio e Marta, intanto, diventerà ogni giorno più importante, tanto che Conti comincerà a mettere in discussione la sua vita sentimentale. Il direttore del Paradiso delle signore confiderà a Roberto di essere molto confuso su quello che prova per la figlia di Guarnieri. Nel frattempo, Matilde sarà al centro dei pensieri di Tancredi che sarà deciso a fare di tutto per riconquistarla e lo comunicherà a Umberto. L'uomo avrà già un'idea per far colpo su sua moglie e inizierà a metterla in pratica.

Clara rischierà la squalifica per colpa di Alfredo

Sarà una settimana molto importante anche per Maria che deciderà di accettare a proposta di Defois e raggiungerlo a Parigi, La ragazza non sarà sola, perché Vito si offrirà di accompagnarla e sarà anche deciso a recuperare il rapporto con lei, anche se non sarà per niente facile.

Prima della partenza, Maria saluterà Matteo e Malvezzi, spiandoli da lontano, capirà che tra i due c'è qualcosa. L'agente di sicurezza non perderà tempo e correrà da Umberto a riferirgli di aver scoperto il punto debole di Portelli. Ci saranno problemi anche per Clara che vincerà la gara ciclistica ma sarà a rischio squalifica.

La ragazza, infatti, ha usato una bicicletta con il cambio montato da Alfredo e la commissione potrebbe invalidare la sua vittoria, visto che il lo strumento non era ancora omologato. A questo proposito, Irene sarà furiosa con il suo fidanzato per aver messo nei guai la sua amica a causa della sua competizione con Crespi. Per rimediare, Irene chiederà ad Alfredo di chiedere il supporto di Leonardo e cercare una soluzione al problema.

Maria possibile pedina di Umberto Guarnieri

Maria è in pericolo? Umberto verrà a sapere del suo legame speciale con Matteo e sicuramente non perderà l'occasione per ricattare Portelli usando lei. Guarnieri ha dimostrato più volte di essere un uomo senza scrupoli e ora che ha scoperto il punto debole di Matteo potrebbe sfruttarlo a suo vantaggio. Umberto potrebbe far leva sulle sue conoscenze per mettere in discussione la carriera di Maria e costringere Portelli a fare tutto quello che gli chiede.