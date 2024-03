Hofer manderà le bozze dei contratti a Marcello nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di giovedì 28 marzo: le anticipazioni annunciano che Barbieri non sarà ancora del tutto convinto e penserà di andare in Germania per togliersi i dubbi, ma Umberto correrà subito ai ripari. Nel frattempo, Matteo riceverà una splendida notizia da Silvana che annuncerà la sua guarigione e il ritorno a Milano. Ci sarà spazio anche per Alfredo e Leonardo che si troveranno ad affrontarsi per la gara ciclistica, mentre Maria rivelerà a Irene che i suoi sentimenti per Vito sono cambiati.

La partenza di Marcello spaventerà Umberto

Il piano di Umberto sembrerà procedere come voleva, visto che Hofer manderà a Marcello le bozze dei contratti. Barbieri, tuttavia, continuerà ad avere ancora qualche dubbio sull'imprenditore tedesco e per sentirsi più sicuro progetterà una partenza per la Germania. Lo scopo di Marcello sarà verificare personalmente la situazione finanziaria di Hofer prima di mettersi in affari con lui. Appena Umberto capirà che Marcello è ancora indeciso e vuole partire, si renderà conto di dover correre subito ai ripari. Le trame non spiegano cosa farà Guarnieri, ma è probabile che avverta Hofer per fare in modo che Marcello non trovi le informazioni di cui a bisogno.

Umberto potrebbe anche mettere ancora una volta sotto pressione Matteo e costringerlo a far desistere suo fratello dal partire. Il giovane contabile, infatti, si sente in debito con Guarnieri che ha pagato l'operazione di Silvana.

Il ritorno imminente di Silvana e il sollievo di Matteo

Ci saranno novità anche per Matteo che dopo tanta sofferenza riceverà delle ottime notizie da sua madre.

Silvana dirà a suo figlio che dopo l'operazione si sente molto meglio e presto sarà di ritorno a Milano. Per il fratello di Marcello sarà un sollievo e si preparerà per accogliere Silvana nel migliore dei modi.

Nel frattempo Leonardo e Alfredo si ritroveranno ad essere rivali anche nello sport, oltre che in amore. Alla gelosia di Alfredo per la presenza di Crespi nella vita di Irene si aggiungerà la competizione ciclistica.

Infine Maria rivelerà a Irene che i suoi sentimenti per Vito sono cambiati profondamente. Non è ancora stato chiarito cosa dirà la signorina Puglisi, ma nelle puntate andate in onda, l'attrazione di Maria per Matteo è ancora forte ed è possibile che la ragazza abbia capito che il suo cuore non batte più per il suo fidanzato.

Possibile squalifica nella gara ciclistica per Clara e Alfredo

Cosa succederà alla gara ciclistica? Negli episodi precedenti, Alfredo ha insistito con Clara per montare il cambio sulla sua bicicletta, anche se non è ancora stato approvato dal regolamento.

Se Perico andasse fino in fondo in tal senso, ci sarebbe il rischio che Clara possa essere squalificata dalla gara per una segnalazione di irregolarità. Non si esclude che a fare la scoperta e la segnalazione sia proprio Leonardo, vista l'antipatia che nutre nei confronti di Alfredo.