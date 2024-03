Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 2 al 5 aprile 2024 rivelano che Matteo si dirà pronto a fare di tutto pur di non perdere la sua amata Maria Puglisi, in procinto di partire per Parigi dove incontrerà Defois: per tale motivo le farà una sorpresa e si presenterà da lei.

Vittorio Conti, invece, inizierà a essere confuso in merito a quello che prova nei confronti della sua ex Marta e sentirà il bisogno di aprire il suo cuore all'amico Roberto Landi.

Leonardo, invece, dopo aver appreso che Clara rischia di essere squalificata dalle competizioni ciclistiche deciderà di intervenire per cercare di darle una mano ed evitare il peggio.

Matteo rischia tutto per amore di Maria Puglisi: anticipazioni Il Paradiso al 5 aprile 2024

Matteo Portelli scoprirà che Maria ha accettato di vedere Defois a Parigi: la stilista non vuole perdersi questa occasione e, per tale motivo, deciderà di mettersi in viaggio per raggiungere al più presto il celebre mentore e ascoltare la proposta che ha in mente per lei.

A quel punto Matteo si recherà dalla ragazza per un farle un saluto, senza sapere che in quel momento ci sarà l'investigatore Malvezzi che li starà spiando.

Il giorno seguente, però, Portelli deciderà di giocarsi il tutto per tutto per amore della sua Puglisi: non vuole perderla e per tale ragione deciderà di raggiungere la stilista a Parigi, facendole una sorpresa.

Le trame dei prossimi episodi della soap opera fino al 5 aprile 2024, inoltre, rivelano che Vittorio Conti si renderà conto di essere confuso circa i sentimenti che nutre nei confronti della sua ex Marta Guarnieri.

Dopo il riavvicinamento che c'è stato nel corso dell'ultimo periodo, si renderà conto che c'è ancora qualcosa che li lega, motivo per il quale deciderà di confidarsi e aprire il suo cuore all'amico Roberto, che sarà al suo fianco per ascoltarlo.

Marcello e Adelaide, invece, saranno protagonisti di uno screzio che finirà per creare delle tensioni tra i due: tale situazione, però, spingerà la contessa ad aprire il suo cuore all'ex fidanzato, confessandogli la verità su quelli che sono i suoi sentimenti.

L'addio della contessa Adelaide a Marcello

Nelle puntate precedenti della soap, Marcello e Adelaide sono stati protagonisti di una intensa storia d'amore finita dopo che la contessa aveva scelto di prendere le distanze dal ragazzo.

Malgrado il forte sentimento che li univa, la contessa aveva preferito concentrarsi sulla figlia Odile, ritrovata a distanza di anni e per tale ragione si era trasferita per un lungo periodo in Svizzera.

Un duro colpo per Matteo che si era ritrovato costretto a incassare il colpo e aveva dovuto accettare questa decisione malgrado il forte sentimento nei confronti della contessa.