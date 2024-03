Le anticipazioni turche di Terra Amara sul finale della quarta stagione in programmazione su Canale 5 annunciano che Fikret incontrerà la donna della sua vita e deciderà di lasciarsi il passato alle spalle, concentrandosi a creare un nuovo futuro insieme a lei.

Nel frattempo, i nemici di Zuleyha avranno la fine che si meritano in prigione, mentre lei deciderà di concentrarsi esclusivamente sulla sua famiglia.

Fikret chiede a Zeynep di sposarlo

Fikret conoscerà Zeynep, un insegnante che gli ruberà il cuore e gli farà dimenticare definitivamente il suo amore non ricambiato per Zuleyha.

La coppia coronerà il loro sogno d'amore con un matrimonio in grande stile che avrà luogo nel corso dell'ultima puntata. Il banchetto di nozze procederà nel migliore dei modi fin quando Vahap non interverrà con delle armi giocattolo per chiedere il rilascio di Abdulkadir. Alla fine, la polizia intervverrà sul posto e porterà via il giovane per rinchiuderlo in un ospedale psichiatrico. Dal matrimonio fra Zeynep e Fikret nascerà una figlia di nome Mujgan. Nel frattempo, Zulejha deciderà dopo la morte di Hakan di accantonare definitivamente la sua vita sentimentale per concentrare tutte le sue energie nell'aiutare i suoi famigliari, gestire le aziende di famiglie ed occuparsi di Adana.

Abdulkadir muore in carcere

Nel finale della serie Abdulkadir, Betul e Colak verranno arrestati per i crimini commessi e tradotti in carcere per poi aspettare ognuno il loro fato. Abdulkadir verrà punito per l'omicidio di Fekeli e morirà in carcere qualche tempo dopo nel corso di una rissa fra detenuti. Betul verrà condannata per l'omicidio di Hakan, sconterà 25 anni di prigione per poi far perdere le proprie tracce.

Infine Colak verrà imprigionato per le morti di Saniye e Gulten per poi morire di diabete.

Inoltre, la zia di Fikret, Lutfiye, diventerà sindaco e ministro dell'agricoltura di Adana per poi morire in casa con a fianco tutti i suoi famigliari. Cetin troverà l'amore al fianco di Aysel con cui avrà una figlia di nome Gulten. Leyla studierà a Berlino dove conoscerà il suo futuro marito Mustafa.

Ritornata ad Adana, la giovane gestirà le aziende di famiglia, mentre Gaffur sposerà Gulsum. Adnan ricostruirà la storia di famiglia, decidendo di scrivere un racconto sugli amori della madre.

La bontà del personaggio di Fikret in Terra amara

Gli autori della soap non hanno deluso le aspettative dei fan, riservando a Fikret un finale felice perché l'uomo da sempre ha dimostrato di avere un cuore d'oro. Subito dopo il suo ingresso nella soap, il giovane si è contraddistinto per la sua bontà quando ha deciso di prendersi cura di Kerem Ali dopo l'incidente aereo in cui perse la vita la madre Mujgan. Fikret è stato molto buono anche nei confronti di Zuleyha, occupandosi di lei e dei suoi figli dopo la morte di Demir.