Sermin e Betul ruberanno la pistola di Colak e occuperanno abusivamente la casa di Fusun nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni spiegano che le due donne, stufe di vivere con Vahap, penseranno di fare un salto di qualità introducendosi in casa di Colak e rubando la sua arma per poi fuggire a casa di Fusun che si trova in vacanza con suo marito. Sermin approfitterà della situazione e aprirà un conto a nome della sua amica, facendo spese alle sue spalle.

Sermin e Betul terrorizzate dagli scarafaggi

Non sarà un bel periodo per Betul e sua madre che, rimaste senza un tetto dopo l'ennesimo scontro con Zuleyha, si ridurranno a vivere con Vahap nella sua casetta.

Per Sermin e sua figlia sarà una sofferenza, perché a parte la presenza di Keskin dovranno vivere in condizioni a cui non sono abituate, con qualche scarafaggio in casa e un letto molto scomodo. Betul sarà decisa a cambiare la situazione e manderà sua madre a casa di Colak per aprire la sua cassaforte e rubare la sua arma e i suoi soldi. Sermin eseguirà gli ordini di sua figlia, anche se non sarà per nulla entusiasta di questa idea e riuscirà ad aprire la cassaforte. L'arrivo di Colak, tuttavia, terrorizzerà la donna che riuscirà a prendere soltanto la pistola e a fuggire, inseguita da Hasmet.

Una nuova casa per Sermin e Betul, ma sarà illegale

Betul e Sermin si ritroveranno nuovamente senza risorse, ma avranno con loro la pistola di Colak che potrebbe tornare utile.

Non sapendo dove andare, madre e figlia si introdurranno nella casa di Fusun che si trova in vacanza con suo marito. Sermin e Betul continueranno a vivere abusivamente nell'appartamento della donna, finalmente con gli agi di un tempo. "È colpa sua se si è fidata di me.., idiota!" dirà Sermin riferendosi alla sua amica Fusun, mentre approfitterà della situazione per godere della vita agiata a cui era abituata.

Non avendo soldi, Betul e Sermin faranno delle spese aprendo un conto a nome di Fusun, anche se la giovane avvocatessa non sarà d'accordo con sua madre. Betul avvertirà Sermin che al suo ritorno la sua amica potrebbe farle passare guai seri per tutto questo.

La strana amicizia tra Sermin e Fusun

Nelle puntate precedenti, Sermin ha rubato la spilla della piccola Leyla perdendo il diritto di restare alla tenuta Yaman.

Betul non ha potuto fare altro che chiedere aiuto a Vahap sfruttando il debole che l'uomo ha sempre avuto per lei. Keskin ha ospitato Sermin e Betul nella sua umile dimora, chiedendo in cambio solo le pulizie. La situazione, però, è diventata molto più dura di quanto previsto e Sermin ha cercato con sua figlia una nuova sistemazione, andando contro la legge. Sermin e Fusun sono amiche da molto tempo, eppure la madre di Betul non ha esitato ad approfittare della sua assenza per appropriarsi della sua casa. Si tratta di un'amicizia di comodo, caratterizzata da piccoli dispetti che Sermin e Fusun si sono fatte a vicenda, per invidia o pura cattiveria.