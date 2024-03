Nel nuovo appuntamento serale di Terra amara in programma venerdì 22 marzo, dalle ore 21:30 su Canale 5, Gaffur Taskin e Selamet faranno preoccupare tutti: faranno perdere le proprie tracce durante un incarico che verrà dato da Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek): dovranno recarsi in città per vendere alcuni preziosi al gioielliere, i soldi verranno usati per pagare i debiti ed evitare che la villa venga pignorata.

Anticipazioni Terra amara: il fratello di Mujgan rinuncia alla custodia di Kerem Ali

Il fratello della defunta Mujgan chiederà a Fikret dieci milioni di lire turche per rinunciare alla custodia di Kerem Ali.

Zuleyha avrà solo un giorno a disposizione per regolarizzare la sua posizione con il fisco altrimenti le verrà pignorata la tenuta. La donna non avrà i soldi necessari, visto che li presterà a Fikret per darli al fratello di Mujgan, sarà per questo che chiederà a Gaffur e Selamet di vendere alcuni suoi preziosi gioielli per pagare il debito con l'erario. Lo zio di Kerem Ali accetterà i soldi assicurando a Fikret di aver rinunciato per sempre a suo nipote. Nel frattempo tutti saranno in ansia per il mancato arrivo di Gaffur e Selamet, che non torneranno alla tenuta con i soldi necessari.

Gaffur e Selamet fanno perdere le proprie tracce

Betul lascerà la dimora di Colak stufa di essere additata come la sua amante.

Vorrà che l'uomo la sposi, in maniera tale da permetterle di mettere le mani sul suo ingente patrimonio, le cose però non andranno come previsto. Sermin e la figlia chiameranno un giornalista per svelare che Villa Yaman è stata messa all'asta. Zuleyha, invece, sarà certa di poter ripagare il debito, anche Gaffur e Selamet sembreranno scomparsi nel nulla.

Hakan farà arrestare l'uomo che si spacciava per lo zio di Kerem Ali, mentre Zuleyha, Fikret, Ibo e Rasit si metteranno sulle tracce di Gaffur e Selamet, e scopriranno che i due uomini sono stati derubati e rinchiusi all'interno di un bagagliaio. Zuleyha e tutti gli abitanti di Villa Yaman, a questo punto, dovranno lasciare la tenuta, in quanto verrà pignorata: tutti alloggeranno in un albergo.

Kerem Ali è rimasto orfano di entrambi i genitori

Kerem Ali è tra i più piccoli personaggi di Terra Amara. Il bambino è rimasto orfano di entrambi i genitori e Fikret, dopo la morte della madre, ha promesso che si sarebbe occupato di lui. Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Mujgan hanno perso la vita nel corso della terza stagione. L'ex meccanico è deceduto in ospedale a cause delle conseguenze riportate dopo un incidente stradale. Mujgan Hekimoglu, invece, ha perso la vita durante un viaggio aereo verso Istanbul. Due lutti che hanno segnato irreversibilmente le vite del popolo di Cukurova.