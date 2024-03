Nei nuovi episodi di Terra amara previsti mercoledì 6 e giovedì 7 marzo dalle ore 14:10 in prima visione su Canale 5, Cevriye inizierà a guardare con occhi diversi Gaffur Taskin dopo il suo arrivo alla tenuta.

Colak, invece, perderà lo scontro con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) per aggiudicarsi una gara d'appalto indetta dal Ministero della Difesa per il rifornimento di arance alle forze armate turche.

Tutto inizierà quando Zuleyha e Colak si prepareranno a darsi battaglia in occasione di una gara d'appalto indetta dal Ministero della Difesa turca per il rifornimento di agrumi all'esercito.

Betul, nel frattempo, spiffererà ad Abdulkadir la cifra che Colak ha intenzione di sborsare per ottenere la gara. In questo frangente, il fratello di Vahap si accorgerà di provare dei sentimenti per l'avvocatessa per poi correre ad informare Hakan su quanto scoperto su Colak. Per questo motivo, il falso Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol) suggerirà a Zuleyha di fare un'offerta in ribasso così da essere certa di aggiudicarsi l'affare.

Cevriye mette gli occhi addosso a Gaffur

Zuleyha risulterà la vincitrice della gara d'appalto con l'azienda Adnan Yaman. La vittoria sarà accolta con grande enfasi da parte di tutti gli abitanti di Cukurova a differenza di Colak che apparirà molto deluso per non aver portato a casa il contratto.

A villa Yaman, nel frattempo, Gaffur e Rasit dimostreranno di non andare d'accordo. Il marito di Fadik non accetterà di prendere ordini dal fratello di Gulten, eletto da poco come nuovo capo dei braccianti al posto di Saniye. Allo stesso tempo, Cevriye inizierà a guardare con occhi diversi Gaffur dopo il suo arrivo alla tenuta come cuoca al posto di Gulten.

Gaffur ha subito due gravi perdite

Gaffur (Bulent Polant) è tra i personaggi presenti fin dalla prima stagione di Terra Amara, che ha debuttato sui teleschermi di Canale 5 nel 2022.

Di recente l'uomo ha subito due gravi perdite quando sua moglie Saniye (Selin Yeninci) e sua sorella Gulten hanno perso la vita investite con l'auto da Colak.

La morte delle due donne ha sconvolto Gaffur, che ha cercato consolazione gettando anima e corpo nel lavoro e prendendosi cura della figlia Uzum.

L'uomo è da poco tornato ad essere il caposquadra dei braccianti della tenuta, il lavoro di cui si occupava la moglie prima di morire. La promozione però ha destato il malcontento di Rasit, che avrebbe voluto aggiudicarsi il posto in prima persona. Proprio per questo il vedovo di Gaffur e il marito di Fadik si sono resi protagonisti di alcuni momenti di tensione alla tenuta.