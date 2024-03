In Terra amara ci sarà un imprevisto proprio il giorno delle nozze tra Zuleyha e Hakan, visto che Lutfiye sparirà nel nulla. La zia di Fikret, che avrebbe dovuto officiare la cerimonia, non si presenterà alla Villa e perché verrà temporaneamente rapita da Vahap il quale poi le ruberà l'auto e la lascerà da sola per strada. Alla fine Lutfiye riuscirà, a raggiungere la Villa e la cerimonia nuziale avrà luogo, anche se in ritardo rispetto al previsto.

Lutfiye viene rapita da Vahap il giorno delle nozze di Zuleyha

Il giorno delle nozze di Zuleyha e Hakan succederà l'imprevedibile: Lutfiye che non si presenterà alla Villa nell'orario concordato per la cerimonia.

Infatti la la donna, mentre sta andando alla tenuta per officiare la cerimonia da sindaca, si imbatterà in Vahap. Quest'ultimo sta fuggendo dalla polizia che lo vuole interrogare per alcuni crimini di cui lui è sospettato. Il fratello di Abdulkadir fermerà Lutfiye e la costringerà a farlo salire in auto, puntandole una pistola.

In seguito Vahap le ruberà la vettura e lascerà Lutfiye da sola per strada, lungo una via periferica della città. Per la zia di Fikret sarà quindi impossibile arrivare in tempo per le nozze.

Lutfiye sparita nel nulla: alla fine viene ritrovata e celebra le nozze

Il ritardo di Lutfiye metterà subito in allarme Zuleyha, che deciderà di contattare la polizia che avvierà ricerche.

I sospetti e che qualche suo nemico abbia potuto farle del male. Gli inquirenti fermeranno Colak, visto che solo qualche giorno prima aveva minacciato Lutfiye.

Poi le cose si risolveranno per il meglio, nel momento in cui un concittadino troverà Lutfiye per strada e la accompagnerà in procura, dove la donna racconterà quanto accaduto con Vahap.

La zia di Fikret, in seguito, insisterà affinché il matrimonio tra Zuleyha e Hakan venga celebrato quello stesso giorno. Non vorrà che i due debbano rimandare ulteriormente la cerimonia a causa sua, pertanto raggiungerà Villa Yaman e dichiarerà Altun e Gomusoglu marito e moglie.

Terra amara torna in prima serata il giorno di Pasquetta

Terra Amara dallo scorso 11 marzo va in onda in daytime solo la domenica pomeriggio. Da qualche settimana è saltato anche l'appuntamento in prima serata del venerdì sera, ma Mediaset ha deciso delle novità in occasione delle festività pasquali.

Domenica 31 marzo ci sarà una lunga puntata pomeridiana di due ore, mentre lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, Terra amara andrà in onda in prime time su Canale 5. Poi lo sceneggiato tornerà con un nuovo appuntamento serale anche giovedì 4 aprile.