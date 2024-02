Zuleyha e Hakan convoleranno a nozze nelle puntate della quarta e ultima stagione di Terra Amara. La grande festa si terrà al circolo di Cukurova e tutti saranno felici per la coppia che dopo tante incomprensioni si giurerà amore eterno. Anche Fikret sarà felice per sua cognata e per lui ci sarà la presenza di Zeynep, la nuova insegnante che ha fatto breccia nel suo cuore sin dal primo incontro. Lutfiye officerà la cerimonia e augurerà agli sposi tutta la felicità che meritano.

Il perdono di Zuleyha per le bugie di Mehmet

La vita di Zuleyha sarà costellata ancora di molti dolori e problemi, ma per la protagonista ci sarà anche la grande emozione di riunirsi ad Hakan.

Per i due fidanzati non mancheranno le incomprensioni e quando Zuleyha scoprirà che Mehmet le ha mentito sulla sua identità non vorrà più avere a che fare con lui. L'uomo spiegherà alla sua fidanzata che lavora per i servizi segreti e per contratto non poteva dirle che era Hakan Gumusoglu. Mehmet non si arrenderà e continuerà a stare accanto alla famiglia, sperando nel perdono di Zuleyha. Quest'ultima ci metterà molto tempo prima di dimenticare le bugie dell'uomo che ama, ma quando Fikret rischierà di morire tutto cambierà. Il nipote di Lutfiye lotterà tra la vita e la morte a causa di un tragico incidente e soltanto un intervento da parte di un luminare svizzero potrà salvarlo. Il medico, però, si troverà in vacanza e si rifiuterà di raggiungere Cukurova.

In questa situazione Hakan si rivelerà indispensabile perché raggiungerà il dottore e gli darà una grossa somma di denaro pur di farlo arrivare in città e operare Fikret. Quando l'uomo si salverà, Hakan ormai senza speranze per il suo amore sarà sul punto di lasciare per sempre la città e dire addio a Zuleyha. La donna, però, lo farà restare e lo perdonerà con un abbraccio molto emozionante.

La cerimonia al circolo e il ballo romantico degli sposi

Hakan e Zuleyha saranno più uniti che mai e non ci sarà più nessuna bugia a dividerli. Dopo aver rimandato diverse volte le nozze, i due fidanzati riusciranno finalmente ad arrivare all'altare. Per il grande giorno Zuleyha sarà vestita di bianco come da tradizione e avrà accanto tutti i suoi affetti più cari.

Per l'occasione ci sarà una cerimonia officiata da Lutfiye e il ricevimento si terra al circolo di Cukurova con musica e balli. Tra i presenti, oltre alla piccola Uzum, Adnan, Leyla e la nonnina, ci sarà anche un nuovo arrivo. Lutfiye sarà felice di accogliere in famiglia Zeynep, la nuova insegnante di Cukurova che sta frequentando Fikret. I due sposi faranno un ballo romantico e non ci sarà più alcuna gelosia o sofferenza da parte del nipote di Lutfiye. Dopo aver realizzato il loro sogno, Zuleyha e Hakan si prepareranno a trascorrere la loro prima notte da marito e moglie e si prometteranno amore eterno.

I tre grandi amori nella vita di Zuleyha

Per Zuleyha quello con Hakan è il secondo matrimonio.

La protagonista, infatti, è stata sposata con Demir Yaman, il proprietario della grande tenuta di Cukurova. L'uomo è scomparso in seguito a un rapimento e il suo corpo è stato trovato solo molto tempo dopo. Prima di Demir, Zuleyha ha amato profondamente Yilmaz, ma i due non sono arrivati all'altare a causa di un brutto incidente stradale che ha causato la morte del futuro sposo.