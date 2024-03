In Terra Amara Abdülkadir capirà di che pasta è fatta Betül. Lui è innamorato di lei e non vorrà che sposi Çolak, così proverà a "salvarla", ma il tentativo finirà in strage, visto che Vahap fermerà il fratello sparandogli. Abdülkadir finirà in ospedale e sarà tra la vita e la morte, ma le cose per lui si prospettano ancora più brutte del previsto. Perché Betül tra Abdülkadir e i soldi di Çolak sceglierà questi ultimi: sarà per questo che lo abbandonerà in ospedale per andare a sposarsi.

Abdülkadir viene tradito dall'amore

Abdülkadir ha uno spirito vendicativo, ma solo una cosa può avere la meglio su questo: il suo amore per Betül.

Il sentimento che prova per la ragazza sta venendo fuori nelle puntate attualmente in onda su Canale 5. I due si sono lasciati andare diverse volte, anche durante la cena per il bando degli agrumi all'esercito turco, nonostante la ragazza fosse in compagnia di Çolak, i due si sono scambiati appassionati baci di nascosto.

Anche Züleyha si è resa conto che tra i due c'è del tenero. A ogni modo questo amore non avrà il lieto fine e molto presto Abdülkadir si renderà conto che non può fidarsi di Betül.

Vahap spara ad Abdülkadir

Arriverà il giorno delle nozze tra Betül e Çolak, e Abdülkadir non sopporterà la cosa. Non vorrà che la ragazza lo sposi solo per i soldi, così organizzerà un agguato. Mentre lei sarà in macchina con Vahap, diretta per le nozze presso la villa di Çolak, Abdülkadir fermerà l'auto e minaccerà di sequestrare Betül.

Vahap, ormai nuovo scagnozzo di Çolak, vorrà portare la ragazza dal suo capo, così sparerà ad Abdülkadir sul petto. L'uomo sarà in fin di vita, ma non vorrà essere trasportato in ospedale, il tutto solo per non far ricadere le colpe della vicenda su Vahap. Andrà a casa sua e il medico che si occupa sempre di lui proverà a estrarre il proiettile, ma non ce la farà.

Abdülkadir resta solo

Abdülkadir dovrà andare necessariamente in ospedale, sarà Betül ad accompagnarlo. L'uomo lotterà tra la vita e la morte e la ragazza dovrà prendere una decisione importante: restare con l'uomo della sua vita in un momento così difficile oppure raggiungere Çolak per le nozze. Betül, avida come sempre, preferirà i soldi, così abbandonerà da solo Abdülkadir in ospedale per raggiungere il suo "promesso sposo".

L'uomo se la vedrà veramente brutta e rischierà di morire, alla fine però si salverà e organizzerà la sua vendetta contro Betül.

Nonostante la ami non vorrà più averla nella sua vita. La prima mossa che farà sarà buttare fuori dalla piccola villa madre e figlia, ma questo sarà solo l'inizio per Betül, visto che ogni sua mossa si rivelerà sbagliata e che la ragazza si ritroverà anche in carcere per omicidio: ucciderà Hakan.