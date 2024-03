Terminata la 42^ puntata del Grande Fratello in onda giovedì 7 marzo, Perla Vatiero è stata chiamata in confessionale dagli autori per commentare l'ennesimo confronto avuto con il suo ex Mirko Brunetti durante la diretta.

Vatiero si è così esibita in un mea culpa sulla situazione che si è venuta a creare: "Per una curiosità ho messo in discussione Mirko".

Le parole di Vatiero nel post-puntata

Sul sito del GF è stata pubblicata una clip riguardante il confronto avvenuto in diretta tra Perla e Mirko. La 27enne di Angri ha sottolineato di non avere mai mancato di rispetto al suo ex, facendo presente come anche lui in passato abbia nutrito delle particolari simpatie nei confronti di Angelica Baraldi (ex concorrente) e Greta Rossetti (ex ragazza di Mirko).

Chiamata in confessionale al termine della diretta, Perla ha ribadito la sua posizione: "Giustificare? Ok può starci perché è stufo come lo sono io di giustificarmi su ogni cosa. Però per quanto mi riguarda questa è una briciola, una sciocchezza".

Tornando al feeling con Falsone, Perla ha aggiunto: "Per una curiosità io ho messo in discussione Mirko. L'amore nei suoi confronti non è minimamente cambiato e tantomeno può cambiare per una persona solo perché mi fa ridere e scherzare. Io lo vedo come amico" ha chiosato, il tutto nonostante Brunetti sia invece convinto che lei sia sinceramente attratta da Alessio.

Le riflessioni degli altri concorrenti, Alessio: 'Andiamo avanti'

Anche Massimiliano Varrese è stato chiamato in confessionale nel post-puntata del GF per esprimere la propria opinione sulla querelle tra Mirko e Perla: "Se lei inizia a tirare fuori il passato è perché si sente in difetto in questo momento" ha sentenziato l'attore.

"Cerchiamo di fare un passo avanti e non indietro. Invece no siamo sempre sulla stessa linea di partenza, io dico usciamone un po' fuori. È chiaro che c'è la volontà di andare avanti", ha commentato invece il diretto interessato Alessio Falsone.

"Hanno perso la bussola. Mi sembrano due marinai in mezzo al mare che cercano di salire sulla stessa barca, ma sono su due posizioni diverse" ha affermato invece Anita Olivieri mentre Giuseppe Garibaldi, in chiusura, ha ipotizzato cosa potrebbe accadere fra Mirko e Perla lontano dai riflettori del reality show: "Usciti di qui, cercheranno di mettere tutte le carte in regola per riavere quel rapporto di convivenza e per stare insieme, ma sarà talmente tanto difficile che non ce la faranno".