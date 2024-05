Nella seconda stagione di Endless love Asu dovrà destreggiarsi tra il suo amore per Kemal e il suo segreto inconfessabile: è figlia di Galip. Dopo l'ennesimo momento di sofferenza deciderà di sfogarsi sulla tomba dello zio Hakki e lo accuserà di averla lasciata da sola in mezzo a tanti nemici: non riuscirà mai a perdonarlo per quello che ha fatto. In fondo è stato proprio Hakki a svelare a Emir che Asu è sua sorella.

Galip scopre che Asu è sua figlia

Nella seconda stagione Asu dovrà affrontare la realtà dei fatti: Galip ormai sa che lei è sua figlia e ce l'avrà sempre alle calcagna.

La ragazza non avrebbe mai voluto che venisse a sapere la sua vera identità, ma Galip un giorno l'ha vista insieme a Emir nella casa in cui si trova la moglie Müjgan e da lì ha capito che tra loro poteva esserci un legame.

Per eliminare dalla mente qualsiasi tipo di dubbio è andato dal signor Hakki per chiedergli la verità dei fatti. L'uomo era ormai in fin di vita a causa di una malattia incurabile, così ha preferito uccidersi con un colpo d'arma da fuoco piuttosto che dirgli la verità. Solo grazie al test del Dna Galip ha avuto conferma del suo dubbio e dopo circa un anno dai quel risultato ha deciso di dire ad Asu che era a conoscenza del fatto che fosse suo padre.

Lo sfogo di Asu sulla tomba dello zio Hakki

Da quel momento la ragazza è andata in crisi, ha anche evitato di andare a lavoro pur di non vedere Galip e un giorno, nella disperazione più totale, andrà a visitare la tomba del signor Hakki, ma la ragazza non avrà per lui parole piene d'affetto: "Ti sei tolto la vita e così ti sei pure liberato, ma mi hai lasciata in un mondo in cui non posso fidarmi di nessuno".

"Mi hai lasciato l'odio, i segreti e anche tanti nemici, non mi hai dato altra possibilità oltre a essere la donna che sono", dirà Asu arrabbiata, aggiungendo: "Da piccola mi dicevi che sono nata vittima, ma che non sarei dovuta morire tale e avevi ragione, ma non ho nessuno che mi protegge, a parte Kemal".

La ragazza sarà dispiaciuta di una cosa: "Nemmeno Kemal non può sapere chi sono veramente: non ti perdonerò mai, non mi hai lasciato altra possibilità".

È stato Hakki a crescere Asu quando Müjgan l'ha dovuta abbandonare

La ragazza è arrabbiata con Hakki anche perché è stato lui a far sapere a Emir che Asu era il "fratello segreto" che stava cercando da tempo. L'ha tratta in inganno e la cosa l'ha fatta stare male parecchio, perché in fin dei conti si fidava di colui che ha sempre definito "suo zio".

È stato lui a crescerla dopo che Müjgan ha deciso di lasciargliela: temeva che portandola a Istanbul Galip le avrebbe potuto fare del male, visto che lui credeva che la moglie avesse avuto un bambino da una storia clandestina.