Sermin e Betül fuori dalla piccola villa durante le prossime puntate di Terra Amara. Come raccontano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Abdülkadir sarà ancora molto arrabbiato con Betül per averlo abbandonato quasi in punto di morte, così deciderà di vendicarsi e manderà Vahap nella casa per cacciarle. Vahap, però, avrà uno scontro con Sermin e Betül si schiererà in difesa della madre.

Züleyha libera Betül

Betül passerà un brutto quarto d'ora a causa di Çolak, che quando scoprirà che vuole avvelenarlo durante la prima notte di nozze la rinchiuderà in una stanza.

La ragazza verrà salvata grazie all'intervento di Züleyha.

Çavuş, amico di Hakan nonché scagnozzo di Çolak, andrà alla Holding Yaman per dirgli che il suo capo ha segregato Betül. Non troverà Hakan, ma Züleyha, che insieme ai suoi uomini andrà a liberare Betül.

Abdülkadir si vendica

Nonostante l'abbia salvata, Betül non sembrerà tanto felice del gesto di Züleyha, al punto che dirà alla madre che piuttosto che essere salvata dalla donna avrebbe preferito morire. A ogni modo i problemi per Betül non finiranno qui. La ragazza penserà di poter trovare appoggio in Abdülkadir, ma lui non vorrà più saperne di lei, visto che l'ha abbandonato moribondo in ospedale per andare a sposare Çolak.

Abdülkadir preparerà la sua vendetta e la prima cosa che farà sarà cacciare dalla piccola villa madre e figlia, in quanto in passato è stato lui a comprare la casa quando Züleyha le voleva cacciare via.

Scontro tra Vahap e Betül

Vahap andrà alla piccola villa e Betül, per un attimo, crederà che l'abbia mandato Çolak, ma la ragazza non sa che in realtà collabora nuovamente con Abdülkadir. Sarà lui ad annunciare che devono abbandonare la casa. Betül si ribellerà, ma Vahap le punterà una pistola e costringerà a lei e alla madre ad andarsene: hanno solo cinque minuti per fare la valigia.

Uscite di casa avranno tutti gli occhi di Villa Yaman addosso. Sermin chiederà a Vahap la possibilità di prendere qualcos'altro da casa, ma lui gliela negherà, anzi la spintonerà. "Se tocchi anche sono un capello a mia madre, giuro che ti uccido", minaccerà Betül, ma Vahap tirerà fuori la pistola: "Se non la pianti un proiettile finirà dritto nella tua testa".

Perché Abdülkadir è arrabbiato con Betül

Il matrimonio tra Çolak e Betül ha segnato nel profondo Abdülkadir, perché non voleva che l'amore della sua vita sposasse un altro, anche se solo per soldi. Per questo ha provato a rapirla, ma il tentativo è andato a vuoto in quanto Vahap ha sparato sul petto ad Abdülkadir, mandandole in fin di vita in ospedale. Ad accompagnarlo c'era Betül ma la ragazza, proprio nel momento più cruciale, ha preferito abbandonare Abdülkadir da solo in ospedale e andare a sposare Çolak.