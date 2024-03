In Terra Amara Fikret avrà un solo obiettivo: mandare in carcere Abdülkadir, colui che ha ucciso Fekeli. Sa che ha commissionato il delitto a un certo Ali Riza, per questo andrà a cercarlo per provarlo a convincere a confessare la verità. Sarà anche disposto a dargli tanti soldi se dovesse rivelare alla polizia come sono andate realmente le cose.

Quando Fikret ha scoperto il nome dell'assassino dello zio

Fikret ha già scoperto da un po' di tempo che Abdülkadir ha ucciso lo zio Fekeli e tale notizia è venuta fuori nel modo più inaspettato. Si trovava a Villa Yaman, intento ad andare nel salone per trascorrere del tempo con la zia Lütfiye e Züleyha, ma poco prima di entrare nella sala le ha sentite parlare di Abdülkadir e senza farsi vedere ha ascoltato attentamente la loro conversazione.

Le due donne parlavano dell'ultimo acquisto fatto da Abdülkadir, ovvero la piccola villa di Sermin. Züleyha sembrava intenzionata ad affrontarlo, in quanto non gradiva la sua presenza nella tenuta, ma Lütfiye l'ha fermata in tempo: Abdülkadir è un uomo perfido, basta vedere come ha assassinato Fekeli.

Fikret alla ricerca di Ali Riza

Da quel momento in poi Fikret si è imposto l'obiettivo di incastrare Abdülkadir e spedirlo dritto in prigione. Dopo varie indagini è venuto fuori che l'uomo ha pagato qualcuno per compiere l'omicidio: un certo Ali Riza. Grazie a un suo fidato informatore scoprirà che l'uomo arriva da Kırıkhan ed economicamente non se la passa per niente bene. Vive con la famiglia in una catapecchia e Fikret penserà di usare la sua condizione a suo vantaggio: se gli offrisse tanto denaro probabilmente confesserebbe ciò che fatto.

Fikret prenderà una valigetta piena di soldi e insieme a Çetin andrà a casa di Ali Riza. Ad accoglierli ci saranno lui e la moglie.

L'inaspettata decisione di Ali Riza

Fikret non si perderà in grossi discorsi e dirà ad Ali Riza che sa che è stato lui a uccidere lo zio Fekeli, ma sa anche che il mandante è Abdülkadir. Sa perfettamente che quest'ultimo è colpevole di tutto, ma per incastrarlo ha bisogno della sua confessione.

"Se riveli il delitto alla polizia ti pago", gli dirà Fikret mostrandogli la valigetta piena di soldi.

Per Ali Riza sarà un'occasione molto ghiotta e penserà che con tutti quei soldi potrebbe risolvere i problemi della sua famiglia. Però penserà anche a un'altra cosa: Abdülkadir è cattivo e se sapesse della sua confessione non solo potrebbe uccidere lui, ma anche la sua famiglia.

Sarà per questo che Ali Riza rifiuterà i soldi di Fikret, anzi gli dirà che non conosce Abdülkadir e che non c'entra nulla con questa vicenda. La vendetta di Fikret sarà ancora lontana dal compiersi.