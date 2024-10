Romanticismo in arrivo per Nihan e Kemal durante le prossime puntate di Endless love. I due saranno intenti a preparare la torta di compleanno per Deniz, ma, presi dal divertimento e dalla leggerezza, entrambi non riusciranno a dire "no" al proprio istinto passionale e finiranno a letto insieme. La loro ultima volta risale al concepimento di Deniz, avvenuto durante un loro tentativo di fuga.

Kemal crede che Zeynep sia l'assassina di Ozan

Kemal, durante le prossime puntate, sarà sempre impegnato a scoprire chi sia l'assassino di Ozan. Purtroppo tutte le prove porteranno verso Zeynep, anche la più importante, perché Emir ha pensato di consegnare Zeynep a Kemal e Nihan come l'assassina di Ozan, ma quando ha saputo che la ragazza aspettava un figlio da lui, ha cambiato idea e l'ha portata via dal luogo dell'incontro.

Zeynep, incautamente, ha perso le chiavi di casa. Kemal le ha ritrovate e ha pensato che potessero essere dell'assassino di Ozan. Quando ha provato le chiavi nella porta della casa in cui vive Zeynep, è riuscito ad aprirla, ma questa cosa è passata in secondo piano, perché Kemal ha trovato Zeynep intenta a provare a togliersi la vita. Anche Nihan ha voluto provare quelle chiavi nella porta della casa di Zeynep, ma quest'ultima, grazie all'aiuto del fratello, ha fatto in tempo a far cambiare la serratura da un fabbro.

Kemal e Nihan preparano la torta per il compleanno di Deniz

Kemal e Nihan avranno anche modo di svagarsi. Si avvicinerà il compleanno di Deniz, e Kemal vorrà festeggiarlo con la sua bambina, costi quel che costi.

Vorrà fare una piccola festa a casa dei suoi genitori, così darà appuntamento a Nihan a casa sua per preparare la torta di compleanno.

Nihan non è molto avvezza come pasticciera, meno male che al suo fianco ci sarà Kemal a darle i dovuti consigli. I due si troveranno in cucina a preparare questa torta, ma il divertimento prenderà il sopravvento e alla fine ci sarà una battaglia con la farina.

Kemal e Nihan di nuovo insieme

Nihan sarà piena di farina dalla testa ai piedi, così Kemal la prenderà in braccio e l'accompagnerà in bagno per farsi una doccia. Anche i vestiti della giovane saranno sporchi e Kemal, in vena di scherzi, le dirà: "Se vuoi, posso darti i vestiti di Asu". Nihan farà il broncio, il nome di Asu non è bello sentirlo, nemmeno per scherzo.

Kemal, da bravo padrone di casa, ha già messo i vestiti di Nihan in lavatrice: appena terminato il lavaggio, li metterà in asciugatrice e saranno pronti in cinque minuti.

I due, però, si faranno prendere da un'ondata di romanticismo che li porterà a finire a letto insieme. Per loro sarà bello ritrovarsi, anche perché l'ultima volta è stata quando i due hanno concepito Deniz durante il loro tentativo di fuga.