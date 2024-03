"Una volta che mi prendi di testa, per me è complicato". Con queste affermazioni Anita Olivieri ha rivelato a Massimiliano Varrese e Rosy Chin di essere attratta da Alessio Falsone. Senza troppi giri di parole la concorrente romana ha sostenuto di essere in grande difficoltà, perché lontano dai riflettori del Grande Fratello ha ancora una situazione in sospesa con Edoardo.

Anita e Alessio: nuova coppia al GF?

In occasione dell'aperitivo settimanale, i concorrenti del GF si sono divertiti con numerosi balli e canti.

Vedendo flirtare Anita e Alessio, Massimiliano Varrese e Rosy Chin si sono trovati d'accordo sul fatto che la loro compagna di reality è sempre più in difficoltà ma farebbe fatica a cadere in tentazione perché si sente ancora legata al suo ex fidanzato Edoardo.

Poco dopo i due concorrenti sono stati raggiunti dalla stessa Anita, che ha ammesso di essere attratta dal neo concorrente: "Io non sono come fare, mi mette in difficoltà". La diretta interessata ha riferito che nella vita non le è mai capitato di non essere a non rispondere a una persona, ma con Alessio è spesso in imbarazzo: "Secondo me è anche per la bolla, perché sono sei mesi che sono qui dentro e non ho mai ceduto". Olivieri ha proseguito: "A me importa della testa. Una volta che mi prendi mentalmente per me è difficile".

A quel punto Rosy è intervenuta e ha ribadito che fin dall'ingresso di Alessio ha pensato che potesse essere il ragazzo ideale per Anita.

Anche Massimiliano ha detto di vedere la compagna di reality molto in difficoltà: "Non vorrei essere nei tuoi panni". Successivamente la giovane ha parlato della situazione in sospesa con Edoardo: "Non sono entrata qui fidanzata, quando l'ho visto l'ho baciato ma perché sono 10 anni che abbiamo un tira e molla". Infine Anita ha concluso: "Mi dà fastidio fargli vedere che sono imbarazzata.

Sono arrabbiata con me stessa".

Falsone al centro di un triangolo

Per tutta la serata Alessio ha stuzzicato Anita, ammettendo di essere anche lui in difficoltà. Al termine dell'aperitivo, il giovane ha raggiunto Olivieri in giardino e ha continuato a flirtare con lei: "Sei bellissima".

Nella puntata di mercoledì scorso, Falsone aveva ammesso anche lui di essere attratto da Olivieri.

Cosa pensano alcuni utenti dal web

Intanto sui social diversi utenti hanno notato il feeling che c'è tra Anita e Olivieri. Un utente ha commentato: "Vivetevi". Un altro ha chiosato: "Grazie ad Alessio, ad Anita è tornato il sorriso che aveva i primi mesi". Tra i telespettatori c'è anche chi ha ipotizzato che la concorrente si sia avvicinata ad Alessio per strategia, visto che questa settimana si trova al televoto con Perla Vatiero e Simona Tagli.