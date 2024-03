Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda si continua a parlare del matrimonio mandato all'aria all'ultimo momento: Rossella ha mostrato indubbiamente coraggio a interrompere le nozze, tuttavia l'atteggiamento della ragazza non è stato altrettanto convincente in seguito.

Le spiegazioni a Riccardo e il suo atteggiamento verso i familiari e Nunzio non hanno convinto il pubblico, che accusa la ragazza di essere stata poco coerente.

La scelta di Rossella divide i fan

Il pubblico di Un posto al sole si è spaccato in merito alla scelta di Rossella, tra chi ne ha apprezzato il coraggio e chi ne ha condannato l'eccessiva instabilità emotiva.

In particolare gli spettatori non le hanno perdonato di aver preso una decisione così importante a pochi attimi dal suo matrimonio.

il finale in cui Rossella dichiara di voler iniziare un nuovo capitolo della sua vita, concentrandosi su se stessa, non è stato esente da critiche ma è stato comunque accolto come una sequenza di forte impatto emotivo, in grado di riscattare il personaggio agli occhi del pubblico. Nonostante ciò, l'efficacia di questo momento di svolta è stata in parte compromessa dalle vicende successive. Quando Rossella ha dovuto affrontare le conseguenze delle sue decisioni non è stata in grado di convincere pienamente, apparendo esitante e immatura, in merito alla sua presa di posizione iniziale.

Il confronto con Riccardo e Nunzio

Dopo le nozze il pubblico attendeva con ansia il confronto tra Rossella e i due uomini della sua vita. Tuttavia, almeno per il momento, le aspettative sono state decisamente deluse. Il primo incontro con Nunzio, avvenuto subito dopo il matrimonio, era decisamente promettente. In quell'occasione, la ragazza ha ribadito di non essere sicura dei suoi sentimenti e di aver bisogno di riflettere, ma in seguito Rossella ha avuto una sorta di involuzione.

Nel secondo confronto Rossella ha evitato di incontrare Nunzio, una scelta tutto sommato comprensibile, salvo poi rincorrerlo invano pochi attimi dopo. Il confronto faccia a faccia con Riccardo è stato forse anche peggiore: la ragazza non ha fornito alcuna spiegazione valida, limitandosi a scuse poco credibili e a una flebile giustificazione legata alla sua volontà di non volersi sposare.

La reazione della famiglia e la delusione di Otello

Se con i suoi pretendenti è stata poco incisiva con la famiglia le cose non sono andate meglio. Rossella si è letteralmente rifugiata da suo padre per evitare di dare spiegazioni, senza fornirne a nessuno. Una famiglia decisamente aperta ha accettato la posizione presa dalla figlia che però non solleva la ragazza dalle sue responsabilità.

Se è vero che sarebbe stato assolutamente sbagliato sposare qualcuno senza amarlo, è altrettanto vero che Rossella avrebbe dovuto assumersi la responsabilità della sua scelta, spiegando ad amici e parenti cosa è successo, considerando le implicazioni emotive e anche economiche che comporta un matrimonio.

Una piccola nota per Otello: in una narrazione moderna, dove tutti sono ben predisposti al cambiamento, lui ammette di sentirsi troppo anziano per comprendere e esprime la sua delusione, conscio che potrebbe non vedere mai la sua nipotina sposarsi. Sarebbe stato almeno carino se Rossella avesse parlato apertamente almeno con lui.