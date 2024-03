Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste a marzo in tv, rivelano che Brando verrà messo sotto accusa per via dei suoi tentennamenti sulla fatidica scelta finale da fare in studio. Raffaella e Beatriz inizieranno a mostrare dei segnali di insofferenza nei confronti del tronista, tanto da tacciarlo di essere una persona senza carattere. In particolare Beatriz poi si rifiuterà di ballare in studio con il tronista.

Per quanto riguarda il trono over, Ernesto e Barbara si ritroveranno a mettere una pietra sopra alla loro frequentazione.

Brando accusato di non avere carattere: anticipazioni Uomini e donne

Raffaella andrà su tutte le furie nel momento in cui Brando chiederà a Beatriz di fare un ballo insieme in studio, anche se lui si ritroverà a fare i conti con il "no" da parte della ragazza.

Il tronista finirà così sotto attacco da parte delle due ragazze, le quali lo accuseranno di essere una persona senza carattere, dato che a distanza di quasi sei mesi dall'inizio del suo percorso in trasmissione, continua a sostenere di non avere le idee chiare.

Un modo di fare che inizia a stare stretto alle due pretendenti, le quali invece vorrebbero delle risposte concrete da parte di Brando.

Brando sotto attacco in studio, Ernesto e Barbara voltano pagina

Le anticipazioni del talk show Mediaset rivelano che, questa volta, il tronista dovrà fare i conti anche con gli attacchi da parte della dama Barbara, la quale si è schierata in difesa delle due corteggiatrici per tutta la situazione che si è creata.

Secondo la dama del parterre over, sarebbe impossibile che a oggi Brando non abbia ancora una preferenza marcata tra le due ragazze.

Dopo queste insinuazioni è stato Brando a lasciare lo studio del talk show.

Intanto Ernesto e Barbara si sono ritrovati a mettere un punto decisivo in negativo alla loro conoscenza, iniziata nel corso delle settimane scorse fuori dal programma.

I due non sono riusciti ad arrivare a un punto di incontro tale da spingerli a lasciarsi alle spalle le vecchie incomprensioni e da qui hanno effettuato la scelta di interrompere definitivamente la frequentazione.

Le corteggiatrici stufe dei tentennamenti di Brando

Già nelle puntate precedenti di questa edizione, le due pretendenti di Brando avevano chiesto al tronista di non allungare ulteriormente i tempi del suo percorso.

A distanza di sei mesi dall'inizio di questa avventura, il tentennamento del tronista inizia a stare stretto sia a Beatriz che a Raffaella, tanto da metterlo alle strette.

Non si esclude, comunque, che nel corso delle prossime registrazioni previste il 6 e il 7 marzo, il tronista possa finalmente svelare il nome della sua favorita.