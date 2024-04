In occasione del daytime di Amici 23, in onda lunedì 15 aprile su Canale 5, i telespettatori hanno avuto modo di vedere una discussione tra Gaia e Mida. La ballerina ha spiegato al suo ex fidanzato di esserci rimasta male per un giudizio ascoltato sul suo conto: "A me ha dato fastidio che tu hai pensato prima al gioco e dopo alla persona".

È scontro tra i due allievi

Mida e Gaia hanno avuto una relazione all'interno della scuola di Amici di Maria, ma il cantante ha preferito interromperla. Nonostante i due siano rimasti in ottimi rapporti, la ballerina ha avuto qualcosa da recriminare e parlando con le sue compagne di classe ha affermato: "Non ci credo che lui non mi ha fatto neanche gli auguri.

Io non piango perché non mi ha fatto gli auguri di compleanno, ma perché lui ce l'ha con me per l'infortunio". Successivamente Gaia ha affrontato l'argomento con il diretto interessato: "Per me non c'è nulla da dire. Prima dici che ti dispiace che io perdo l'opportunità e poi dici che arrivo in finale grazie ad Aurora". Dal canto suo Mida ha ribadito il suo pensiero: "Se c'è una verità da dire io non ho paura di dirla. Lo penso davvero".

In un secondo momento i due ex hanno cercato un chiarimento e Mida ha ammesso le sue colpe: "Ho sbagliato ad esprimere il mio pensiero in quel modo. Sono stato ingenuo". Invece Gaia ha affermato: "Io me la prendo perché mi aspettavo una vicinanza da parte tua.

Sono arrivata con le stampelle e il tutore, tutti mi hanno abbracciata ma tu non mi hai guardata e hai continuato a parlare. A me ha dato fastidio che tu hai messo il gioco prima e dopo la persona".

Il giorno dopo Gaia e Mida provano a chiarirsi #Amici23 pic.twitter.com/lQUvj676xj — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2024

L'infortunio di Gaia De Martino

La scorsa settimana, era in sala prove quando Gaia De Martino ha sentito dolore al ginocchio.

In seguito ai primi accertamenti medici è stata messa al corrente che per tre settimane dovrà restare ferma. A quel punto il suo coach Raimondo Todaro ha fatto una proposta alla produzione e all'allieva: anziché abbandonare il talent di Maria De Filippi, la 23enne verrà sostituita da Aurora (una ragazza che si era presentata in sfida esterna).

Quindi se la sostituta riuscirà ad andare avanti in queste tre settimane, Gaia tornerà in gara altrimenti verrà eliminata.

Il commento di alcuni utenti del web

Intanto sui social diversi utenti hanno commentato il diverbio scaturito tra Gaia e Mida.

Un utente ha chiosato: "Mida non farti distrarre da questa ragazza che pensa solo a trovare marito. Tu stai facendo un grande serale, continua a concentrarti sul canto e sui tuoi obiettivi". Un altro ha aggiunto: "L'unico modo per portare avanti Gaia è farla passare da vittima". Un utente ha affermato: "Assurdo far passare lui per cattivo ed egoista". Infine un altro telespettatore ha detto: "Comunque Mida nel discorso infortunio ha pienamente ragione".