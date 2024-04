Cambia la programmazione Mediaset in occasione della giornata del 1° maggio. Il palinsesto subirà delle modifiche nella seconda parte della giornata, quando al pomeriggio ci sarà uno stop per Endless Love e il daytime di Amici 23.

Per la festa dei lavoratori si fermerà anche l'appuntamento con Pomeriggio 5 mentre Striscia la notizia e Avanti un altro saranno regolarmente in onda su Canale 5.

Endless Love e Amici 23 si fermano su Canale 5: cambio programmazione Mediaset 1° maggio:

La programmazione del mattino per il 1° maggio non prevede cambiamenti: dopo il Tg5 delle ore 8 ci sarà una nuova diretta di Mattino 5 News condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dopodiché spazio alle storie raccontate nel tribunale di Forum, presieduto da Barbara Palombelli.

Alle ore 13:45 è confermato l'appuntamento inedito con Beautiful e poi a seguire non ci sarà una nuova puntata di Endless Love. La soap che vede protagonisti Nihan e Kemal si fermerà per questo giorno di festa, così come non ci sarà spazio per le trasmissioni di Maria De Filippi.

Uomini e donne e il pomeridiano di Amici 23 non sono previsti nel palinsesto di Canale 5: dalle 14:10 alle 16:50 circa, spazio a una puntata extra-large de La Promessa in prima visione assoluta.

Stop previsto anche per Pomeriggio 5, prosegue Avanti un altro

Cambiamenti anche nella seconda metà del daytime pomeridiano, dove risulta sospeso l'appuntamento con Pomeriggio 5.

Il talk show condotto da Myrta Merlino non sarà in onda dalle 17 in poi come di consueto, dato che mercoledì prossimo è prevista la messa in onda del film Rosamunde Pilcher - Una tata per Noah.

Alle 18:45 è confermato l'appuntamento con Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, così come in access prime time ci sarà spazio per una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Michelle Hunziker con Gerry Scotti.

Ascolti in calo per l'access prime time di Mediaset

In queste settimane Striscia la Notizia non riesce a superare la soglia dei 3,2 milioni di spettatori al giorno, fermandosi a uno share del 14-16% contro il "colosso" Affari Tuoi, trasmesso tutte le sere su Rai 1.

Il game show condotto da Amadeus non teme rivali e, da febbraio in poi, si porta a casa una media di oltre 5,5 milioni di affezionati spettatori, registrando punte di share che sfiorano il 40% durante la messa in onda.

Situazione problematica anche per Rete 4, dove il talk show politico Prima di domani, condotto da Bianca Berlinguer, si ferma a una media di 800 mila spettatori contro i quasi 2 milioni fissi a serata registrati da Otto e mezzo su La7.