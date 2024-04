Proseguono le anticipazioni di Endless Love relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 20 aprile. Emir andrà alla ricerca della moglie, ritrovandosi nella baita dove poco prima si trovavano Kemal e Nihan. Quest'ultima riuscirà a confessare al suo vero amore di essere stata costretta a sposare Emir. Ozan, nonostante l'invito della sorella ad allontanarsi da Zeynep, continuerà a corteggiare la ragazza.

Nihan scopre che il fratello ha incendiato la barca di Silah

Le anticipazioni della soap opera sulle puntate che verranno trasmesse da lunedì 15 a venerdì 19 aprile alle 14.10 e sabato 2 aprile alle 14.30 prendono il via dalla ricerca di Kemal della moglie.

Ripercorrendo la strada fatta da Nihan, Emir giungerà nella baita abbandonata in cui poco prima si erano rifugiati la moglie e Kemal dopo il problema con l'auto, ma i due non saranno più lì.

Rientrata a casa, Nihan scoprirà che la barca di Salih ha preso fuoco e capirà subito che ad aver appiccato l'incendio è stato Ozan accecato dalla gelosia nei confronti di Zeynep. Emir rimprovererà Ozan per il gesto ma al contempo si complimenterà con lui per aver agito in maniera tanto decisa. Nihan, vedendo i due insieme capirà che il marito sta manipolando il fratello e cercherà di convincere quest'ultimo ad allontanarsi da Emir e a lasciar perdere Zeynep.

Salih cercherà di convincere Kemal a dimenticare una volta per tutte Nihan, ma il giovane ingegnere si dirà convinto che la sua amata non mente ed è stata davvero costretta a sposarsi contro la sua volontà con Emir.

Frattanto Leyla passerà all'attacco e invierà un atto legale a Onder e Vildan per ottenere delle quote dell'azienda.

Emir costringerà Banu ad abortire, dopo che la donna le confiderà di essere rimasta incinta. Frattanto, Zeynep si dimostrerà scontrosa con Salih, colpevole di aver annunciato il loro fidanzamento senza prima essersi consultato con lei, ma il giovane chiederà di essere rassicurato in questo momento in cui dovrà fare i conti anche con la perdita della sua barca.

Mentre Ozan continuerà a corteggiare Zeynep che però lo terrà lontano. Kemal minaccerà Onder di rivelare i segreti del suo passato ad i figli se non lascerà tranquilla Leyla, ma Vildan sembrerà decisa a procedere.

Kemal raccoglierà le confidenze di Nihan, la quale si dirà convinta che Emir ha spinto Ozan a dar fuoco alla barca di Silah.

Ma nel frattempo, Kemal cadrà nella trappola messa a punto da Emir firmando i documenti della società di consulenza di Rashid. Messo in guardia da Nihan, l'ingegnere scoprirà che la società in realtà non esiste e per questo rischia di essere arrestato. Kemal però riuscirà a rintracciare Rashid e a farsi dire in che rapporti è con Emir. Dal canto suo, Nihan troverà i documenti che potrebbero incastrare Kemal e ne farà una copia per sé.

Emir si avvicina a Zeynep

Tarik, dopo aver messo Zeynep in punizione per via delle chiamate che riceve ancora da Ozan, deciderà di accettare l'aiuto economico di Emir per aprire il suo nuovo negozio. Emir approfitterà della situazione per avvicinarsi a Zeynep. Frattanto Kemal deciderà di svelare al padre di Emir i traffici loschi del figlio.

Kemal costringerà Nihan a farsi dire come è stata costretta a sposare Emir e la ragazza rivelerà di averlo fatto per salvare il fratello. L'ingegnere incontrerà i suoi amici per avvertirli di quanto ha scoperto. Intanto, Banu e Nihan si incontreranno dopo che entrambe hanno ricevuto foto relative alla sera in cui Ozan ha commesso il presunto l'omicidio. Poi Nihan farà presente ai genitori di sapere che le hanno mentito non dicendole che sulla scena del crimine era presente anche un'altra ragazza pagata da Emir per mantenere il silenzio su quanto accaduto.

Emir spingerà Ozan a credere che Kemal è tornato per vendicarsi della sua famiglia e che un legame tra lui e Nihan metterebbe in pericolo Ozan.

Intanto, mentre la famiglia di Zeynep gioirà per il fidanzamento con Salih, la giovane si incontrerà con Emir che per conquistarla la condurrà ad un concerto con l'elicottero.

Dati d'ascolto di Endless Love

Cresce di puntata in puntata l'interesse del pubblico di Canale 5 per la nuova serie turca che in poche settimane pare essersi conquistata un posto nel cuore dei telespettatori. Di conseguenza anche i dati d'ascolto, per la fascia oraria di riferimento sono più che soddisfacenti.

Nella puntata del 9 aprile, Endless Love si è attestata con uno share del 20% e una media di telespettatori pari al 2.378.000. Pare quindi ancora una volta vincente la scelta dei vertici Mediaset di affidarsi ai prodotti turchi per la fascia del primi pomeriggio di Canale 5.