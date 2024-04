Nihan sarà rapita da alcuni sconosciuti e Kemal ed Emir indagheranno separatamente sulla vicenda. Le anticipazioni della prima stagione di Endless Love spiegano che Nihan si troverà nel suo studio quando arriveranno degli uomini e la porteranno via. La ragazza farà appena in tempo ad avvertire Kemal lasciandogli un messaggio in segreteria. Emir e il suo rivale inizieranno separatamente a cercare Nihan e alla fine la ragazza sarà salvata da Soydere.

Hakki chiederà a Kemal di prendersi cura di Asu

Le strade di Nihan e Kemal continueranno a viaggiare in modo parallelo, ma il destino sembrerà fare di tutto per far incontrare la coppia di innamorati.

Kemal si troverà con Asu quando riceverà una telefonata da Nihan a cui non risponderà. La donna gli lascerà un messaggio in segreteria, accusandolo di essersi allontanato da lei pur amandola, ma in quel momento accadrà qualcosa di inaspettato. Due uomini si presenteranno allo studio di Nihan e lei farà appena in tempo ad urlare al telefono: "Due uomini sono entrati nel mio studio" provando a descriverli prima che sia troppo tardi. I rapitori toglieranno il telefono a Nihan e le tapperanno la bocca. Nel frattempo, Kemal, ignaro di tutto, andrà con Asu a trovare suo zio che sta molto male. Hakki dirà a Kemal di volergli affidare l'azienda a sua nipote perché a lui resta poco da vivere. Soydere, però, sarà sincero e ammetterà di amare un'altra donna e di non voler prendere in giro sua nipote.

Asu, in lacrime, ascolterà tutto di nascosto.

La corsa disperata contro il tempo per salvare Nihan

Nihan perderà i sensi e sarà portata in un capannone dai suoi rapitori. Gli uomini chiameranno il loro capo per informarlo della situazione, mentre Nihan, ancora incosciente, chiamerà il nome di Kemal. Nel frattempo, Emir andrà allo studio di Nihan e non trovandola inizierà a cercarla inutilmente al telefono.

Quando Kemal ascolterà finalmente il messaggio di Nihan si troverà a casa con Leyla e sarà molto preoccupato. Kemal chiamerà subito i suoi uomini di fiducia per cercare la donna che ama. Emir, invece, tornerà a casa e sarà furioso con Zeynep, certo che lei c'entri con la sparizione di sua moglie. Emir e Kemal inizieranno ad indagare separatamente sulla vicenda e Soydere sfrutterà la descrizione dei rapitori per seguire una pista.

Nel frattempo, il mandante del rapimento chiamerà Emir e gli mostrerà sua moglie minacciando di ucciderla. Proprio in quel momento, Kemal farà irruzione nel capannone e dopo aver aggredito i rapitori porterà in salvo Nihan. Emir sarà ancora connesso in videochiamata ma vedrà solo il telefono volare via e temerà il peggio per sua moglie.

I ricatti di Zeynep e le indagini di Kemal e Nihan

Nelle puntate precedenti, Nihan e Kemal hanno deciso di indagare più a fondo su quanto è accaduto a Ozan nella notte dell'omicidio di Karen. Nel frattempo, Zeynep ha iniziato a ricattare Emir di rivelare a Nihan la loro relazione, facendolo andare su tutte le furie. Infine, Asu ha saputo che le condizioni di salute di suo zio Hakki sono molto più gravi di quanto pensasse e ha chiesto il sostegno di Kemal. Quest'ultimo non ha negato il suo aiuto e nonostante le poche speranze di sopravvivenza continua a sperare che ci sia una cura per il signor Hakki.