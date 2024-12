Yesim mentirà a Tarik dicendo che Guzide l'ha convocata in ufficio: "Mi ha aggredita" dirà piangendo nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che la donna andrà dalla giudice e dopo averle intimato di stare lontana dal suo uomo le metterà le mani addosso. La discussione si farà accesa e la sicurezza allontanerà Yesim in attesa dell'avvocato. La donna racconterà una versione falsa sia agli agenti che a Tarik, dicendo che Guzide l'ha chiamata per attaccarla.

Tarik sotto pressione tra la sua famiglia e Yesim

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim perdonerà Tarik e lo accetterà di nuovo in casa con lei e la bambina.

Per il marito di Guzide, tuttavia, i guai non saranno affatto finiti. Per l'avvocato sarà sempre più difficile riuscire a gestire la sua doppia vita, anche se non dovrà più nascondersi. Guzide non vorrà più avere a che fare con Tarik e gli dirà che appena Oylum risolverà i guai con la giustizia vorrà il divorzio da lui. Nel frattempo, Yesim non si accontenterà di avere Tarik a casa con lei, ma esigerà da lui sempre di più. Incoraggiata dalla sua vicina di casa, Burcu, Yesim pretenderà di avere una casa di proprietà da Tarik e punterà sempre più in alto. L'avvocato si sentirà sotto pressione, perché nel frattempo sua figlia Oylum richiederà la sua assistenza legale. Yesim si sentirà messa da parte da Tarik che dovrà occuparsi inevitabilmente anche di sua figlia e per questo nasceranno diversi conflitti.

Stanco della situazione, Tarik andrà a sfogarsi con Oltan e gli confiderà che se tornasse indietro non tradirebbe più Guzide. Quando tornerà a casa e sarà da solo, Tarik crollerà ripensando ai momenti felici con sua moglie e la sua famiglia.

Burcu e Yesim in guerra contro Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim inizierà una vera e propria guerra contro Guzide.

Il rancore della donna sarà fomentato da Burcu, ma anche dalle bugie di Tarik che gli ha raccontato che Guzide gli impediva di divorziare quando viveva con lei. In preda alla gelosia, Yesim affiderà sua figlia a Burcu e andrà in ufficio da Guzide per affrontarla una volta per tutte. "Sono venuta a parlare con te", dirà subito Yesim con tono severo, "Lascia stare Murat, divorzia il prima possibile".

Yesim accuserà Guzide di impedire a suo marito di essere felice e tra le due inizierà una discussione molto accesa. Yesim inizierà ad urlare: "Tuo marito non vuole stare con te, non capisci?". Guzide cercherà di mantenere la calma e intimerà ancora una volta alla donna di andare via, ma Yesim la prenderà per un braccio, provocandola. "Abbiamo una figlia, lascialo libero", continuerà ad urlare mettendo in imbarazzo la giudice. Nazan si accorgerà di quello che sta succedendo e correrà ad aiutare sua sorella. Nel frattempo, arriverà la sicurezza che porterà via Yesim, ma lei darà una versione totalmente diversa agli agenti, dicendo che Guzide l'ha chiamata per insultarla . Quando arriverà Tarik, Yesim racconterà anche a lui la stessa bugia, spiegando che Guzide l'ha convocata.

"Mi ha aggredita", dirà, "Sai cosa ho passato?". La donna scoppierà a piangere e Tarik la inviterà a calmarsi, credendo alla sua versione.

La famiglia Yenersoy e le bugie a Guzide

Nella prima puntata della dizi turca, la famiglia Yenersoy sembrava perfetta agli occhi di tutti. Tarik e Guzide erano una coppia sposata da trent'anni, con un amore solido alle spalle e con due figli, Ozan e Oylum. Tarik, avvocato di successo, e Guzide, giudice di famiglia, si preparavano a festeggiare l'anniversario di nozze quando tutto è andato in fumo. Recandosi in un appartamento per lavoro, infatti, Guzide ha scoperto che suo marito Tarik in realtà nascondeva una doppia vita. L'uomo aveva un'altra moglie, Yesim, e una bambina, che lo conoscevano come Murat.

Guzide ha aspettato la festa dell'anniversario per invitare Yasemin e dire a tutti che Tarik aveva ingannato la sua famiglia per cinque anni. Da quel momento per la famiglia non c'è stata più pace. Guzide ignora che i guai per lei sono appena iniziati: entrambi i suoi figli, infatti, mentono. Oylum sta fingendo di studiare medicina e Ozan nasconde che si è licenziato e ha perso il milione che apparteneva a Oltan.