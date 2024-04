Nelle prossime puntate di Endless love la fuga di Kemal e Nihan verrà bloccata a causa di Zeynep, che non solo svelerà a Emir il luogo in cui si trova la moglie, ma spronerà Ozan a non costituirsi alla polizia per salvare di conseguenza la sorella. Tutto ciò accadrà perché Zeynep è incinta di Emir e farà questo gesto per salvarsi la pelle. Sarà Nihan a dire a Kemal che la sorella è incinta, e lui ci rimarrà male quando si renderà conto che il progetto della fuga è andato a fumo.

Zeynep scopre di essere incinta

La fuga di Kemal e Nihan non andrà avanti nel migliore dei modi, e tutto a causa di Zeynep.

La ragazza scoprirà di essere incinta, ma il figlio che attende non è di Ozan, bensì di Emir. Temerà che possa farle del male, addirittura ucciderla, così si farà "perdonare" svelandogli il luogo in cui i due ragazzi si sono rifugiati.

Emir raggiungerà la moglie in un momento in cui Kemal non sarà a casa. La minaccerà: se non andrà via con lui farà del male a ogni componente della famiglia di Kemal. Nihan sembrerà determinata a non andarsene, ma da Emir scoprirà che Ozan non vuole costituirsi alla polizia come aveva progettato con Kemal.

La confessione di Ozan

I due gemelli si sentiranno al telefono e Ozan gli confermerà che non ha intenzione di andare avanti con la cosa perché Zeynep è incinta.

Nihan non se la sentirà di abbandonarlo, così farà a Emir una promessa: tornerà a casa, ma il giorno seguente, sarà lei a dire a Kemal che non vuole proseguire la fuga. Emir le darà un ultimatum: deve essere da lui alle 7 in punto.

Emir se ne andrà, Kemal invece rientrerà, ma si renderà conto che Nihan non è più spensierata come l'ha lasciata.

Lei non gli dirà nulla, fino a quando il ragazzo si presenterà con una sorpresa: il pulmino "hippie" che la ragazza ha sempre sognato.

Nihan confessa di non voler più fuggire

Nihan sarà felice, ma il suo pensiero positivo verrà smorzato dal ricordo di Emir e della promessa che gli ha fatto. "Penso che non dovremo fuggire", dirà Nihan e Kemal non riuscirà a crederci.

Nihan così farà un'altra rivelazione al ragazzo: "Tua sorella Zeynep è incinta". Gli spiegherà che Ozan non vuole più costituirsi e che lei vuole stargli accanto: "Attraverserà dei momenti difficili, devo stare al suo fianco".

Kemal vivrà tutto come un tradimento, anche perché Nihan gli dirà che non vuole partire: volterà le spalle e se ne andrà via. La ragazza sarà tutt'altro che felice e manderà un messaggio a Emir: "Dopo alle 7 sarà da te, ti prego non fare del male a nessuno".

Kemal vive una seconda delusione

È la seconda delusione che Nihan infligge a Kemal e senza una valida spiegazione. La prima risale a quando il ragazzo le ha fatto la proposta di matrimonio. La ragazza, la sera prima, era stata testimone dell'omicidio commesso a Ozan e si era dovuta sottomettere alla proposta che le aveva fatto Emir: matrimonio combinato con lui in cambio del silenzio con la polizia.

Una delusione molto scottante per Kemal, che aveva deciso di trasferirsi a Zonguldak per lavorare in miniera.