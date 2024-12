Nel finale di serie di Endless love, Kemal dirà addio a Nihan, morendo in un'esplosione insieme a Emir. Il dolore di Nihan sarà devastante, nonostante il sostegno della sua famiglia, in particolare di Vildan. La sofferenza sarà talmente straziante che Nihan, disperata, arriverà a tentare il suicidio ingerendo una dose massiccia di farmaci. Sarà l'intervento di Leyla e l'amore per sua figlia Deniz a salvarla in extremis.

L'addio di Kemal a Nihan

Per Nihan la sua vita sarà finita quando vedrà Kemal morire proprio davanti ai suoi occhi. Un'esplosione lo porterà via, talmente forte da non lasciargli alcuna via di scampo.

Negli ultimi istanti che vivrà con Kemal, i due si prometteranno amore eterno, nemmeno la morte potrà dividerli.

Dopo l'esplosione, la vita di Nihan verrà raccontata in breve, ma ci saranno alcuni passaggi che, sicuramente, coglieranno alla sprovvista il pubblico della soap. Nihan verrà accompagnata a casa da Hakan. Non ci sarà più bisogno che la famiglia Soydere e Vildan rimangano al sicuro in una casa protetta dalla polizia. Emir è morto, Asu è finita in prigione e, come le ha detto Hakan, non vedrà più la luce del sole.

Il dolore di Nihan e il conforto di Vildan

Tutti correranno da Nihan per starle accanto e la prima a farlo sarà sua madre Vildan. Lei sa bene cosa significhi perdere l'amore della propria vita.

In un solo giorno, ha perso prima Ozan, ucciso da Tarik, e dopo pochi istanti ha dovuto dire addio a Önder, che non ha retto alla vista del figlio morto, ritrovato appeso al soffitto.

Si vedrà un'immagine struggente, di Nihan che non riesce a reggersi in piedi dal dolore. Vildan farà di tutto per aiutarla, ma sarà veramente difficile.

Le due saranno nella camera da letto di Kemal e Nihan, e quest'ultima abbraccerà con tutte le sue forze il cuscino del marito, provando ad annusare il suo profumo, l'unica cosa che le è rimasta.

Sul punto di arrendersi, Nihan trova la forza nell'amore per Deniz

Le ore successive saranno molto difficili per Nihan. Disperata nella sua stanza, guarderà con profonda tristezza e nostalgia tutte le sue foto con Kemal.

Per lei non ci sarà via d'uscita da questo dolore, potrebbe stare bene solo se raggiungesse Kemal. Per lei il suo destino sarà la morte quasi congiunta con il suo amore, così penserà di farla finita.

Mentre sarà seduta sul letto, prenderà in mano una dose massiccia di farmaci e un bicchiere d'acqua. Sarà pronta a ingerirla e a lasciarsi morire, ma proprio in quel momento entrerà Leyla con in braccio Deniz. Non dirà nulla, ma le farà solo uno sguardo di disapprovazione, facendole capire che deve lottare contro il suo dolore per il bene di Deniz. Nihan capirà che la sua bambina è la cosa più importante e appoggerà i farmaci sul comodino, poi abbraccerà sua figlia con tutto l'amore che ha.