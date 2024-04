La morte di Ozan sarà al centro degli episodi della seconda stagione di Endless Love che partirà proprio dal presunto suicidio del ragazzo. Nihan e Kemal non ne saranno convinti, soprattutto dopo aver contattato un ex agente di polizia in pensione e avergli fatto vedere la scena del crimine. Per l'uomo non si è trattato di un suicidio, ma piuttosto di un omicidio. Ai due protagonisti non resterà che indagare.

Anticipazioni Endless Love: Kemal sospetta che Ozan non si sia suicidato

Nonostante le continue intromissioni e gli ostacoli tra loro, Nihan e Kemal non riusciranno a stare a lungo separati, soprattutto quando decideranno di unire le loro forze per scoprire la verità sulla morte di Ozan.

Perciò, si imbarcheranno in una nuova indagine. Il loro obiettivo sarà scoprire cosa è successo quel giorno in ospedale, quando il fratello di Nihan si sarebbe tolto la vita.

Dopo aver avuto i primi sospetti, Kemal scatterà alcune foto sulla scena del suicidio e le mostrerà ad un ex agente di polizia. Quest'ultimo confermerà ciò che Soydere già sospetta: “Questo ragazzo non si è impiccato. La sedia su cui è salito, come si vede nelle foto, è molto piccola”.

'Il ragazzo non si è suicidato, qualcuno l'ha ucciso'

Kemal sarà devastato dalle parole di quell'uomo che aggiungerà: "Il ragazzo non si è suicidato, qualcun altro era in questa stanza e lo ha ucciso.". Kemal, nonostante fosse preparato a tutto, sarà sconcertato da questa ricostruzione.

Il giovane Soydere sarà soprattutto preoccupato per Nihan che ha giurato di scoprire la verità per preservare la memoria del fratello assassinato: "Non resterà impunito. Proteggerò la sua memoria fino al mio ultimo respiro". Tutto ciò senza sapere che la giovane è incinta e aspetta un figlio proprio da lui. Lei preferirà tacere.

Il suo unico obiettivo, per il momento, sarà assicurare alla giustizia chi ha ucciso Ozan.

Episodi precedenti di Endless Love: Ozan riceve le prove del tradimento di Zeynep

Ozan è stato denunciato per il crimine che ha commesso anni prima. I suoi problemi non finiscono qui. Mentre si trova nella sua cella riceve alcune foto che ritraggono la moglie Zeynep ed Emir in atteggiamenti intimi.

Poi viene ricoverato in ospedale per uno strano avvelenamento. La famiglia si chiede chi possa essere stato. Nel frattempo, Ozan si sveglia e riceve la visita di qualcuno che conosce (il cui volto non viene mostrato). Successivamente, un infermiere trova il ragazzo impiccato. La scena suggerisce un suicidio e infatti la polizia, inizialmente, è convinta che sia proprio così. Dunque, il caso viene definitivamente chiuso e archiviato come suicidio. Kemal e Nihan non sono convinti e da qui partono le loro indagini.