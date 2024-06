Un colpo di scena nei prossimi episodi della soap tv Endless Love stravolgerà gli equilibri della famiglia Sezin. La fitta trama di inganni e bugie creata da Emir Kozcuoglu farà l'ennesima vittima e stavolta sarà Ozan, il fratello di Nihan, a rimetterci. Il giovane, infatti, finirà in prigione, ignaro che il cognato abbia agito con la complicità di Zeynep. Vediamo nel dettaglio come le macchinazioni di Emir porteranno all'arresto del ragazzo.

Trame Endless Love: Emir e Zeynep tramano per ingannare Ozan

Nei prossimi episodi di Endless Love Zeynep scoprirà di aspettare un figlio.

La giovane, però, non saprà di chi sia il bambino, se del marito Ozan o del cognato Emir. Perciò, quando il consorte le chiederà di fare un test di paternità per mettere a tacere i pettegolezzi, la ragazza andrà nel panico e cercherà l'aiuto del perfido Kozcuoglu. Quest'ultimo architetterà un piano. Approfittando del fatto che Ozan non può lasciare la Turchia per via delle indagini sulla morte di Linda, Emir chiederà a Zeynep di convincere il marito a tentare la fuga dal paese prima di avere il risultato del test, che lui stesso si darà da fare per falsificare nel momento in cui dovesse venir fuori che è proprio lui il padre del bambino. La giovane Soydere riuscirà a manipolare Ozan e lo convincerà a fuggire.

Il piano di Emir inizierà ad avere successo.

Emir fa arrestare Ozan

Dopo aver convinto Ozan a fuggire dalla Turchia, Zeynep ed Emir gli suggeriranno di tentare la fuga il giorno della festa di fidanzamento di Kemal e Asu. Il piano prevede che i coniugi Sezin si defilino a metà dell'evento e in gran segreto si facciano accompagnare al porto da Tarik.

Le cose andranno proprio così. Tuttavia, i due giovani non faranno in tempo a partire poiché, dopo essere stati lasciati al porto, sopraggiungerà la polizia che arresterà Ozan per avere tentato di lasciare il paese. Il ragazzo verrà condotto in prigione, ignaro che sia stato proprio Emir ad allertare la polizia. Nel frattempo, Zeynep fingerà di essere disperata per l'arresto del marito, il quale intanto farà fatica ad adattarsi alla vita in carcere.

Negli episodi precedenti: Nihan sospetta che Zeynep sia incinta di Emir

Dopo aver cercato invano di fare abortire Zeynep, Emir accetta di incontrarla in un bar per cercare di risolvere l'eventuale problema.

Nihan, che da tempo sospetta di una tresca tra il marito e la cognata, li segue e assiste da lontano all'incontro tra i due. La giovane Soydere, per convincere Emir a non farle del male, gli fa posare una mano sulla pancia per fargli "ascoltare" il bambino che aspetta. Vedendo questo gesto, Nihan capisce di non essersi sbagliata e inizia a sospettare che il futuro nascituro possa realmente essere figlio di Kozcuoglu.