Zeynep continuerà a condurre una doppia vita durante le prossime puntate di Endless love. Sarà sposata con Ozan, ma sarà anche l'amante di Emir. Durante una serata raggiungerà la camera di quest'ultimo, senza pensare che lui sia in procinto di arrivare insieme a Nihan, ma ci sarà anche un altro problema: Kemal sta seguendo la coppia, così beccherà la sorella nella camera da letto di Emir.

Nihan rinuncia alla fuga insieme a Kemal

Kemal resterà molto ferito dall'atteggiamento di Nihan. Durante la loro fuga la ragazza deciderà di tirarsi indietro e di tornare a casa a fare la moglie di Emir.

In realtà Nihan prenderà questa scelta dopo le minacce del marito: se non tornerà a casa i suoi uomini feriranno Leyla. Nihan tornerà, ma con 30 minuti di ritardo, che basteranno a Emir per ordinare ai suoi uomini di pugnalare Leyla.

La donna si riprenderà e Kemal penserà che dietro la faccenda ci sia lo zampino di Emir e ovviamente la scelta fatta da Nihan.

Tutti a cena a casa Soydere

Intanto a casa Soydere ci sarà una cena per celebrare la gravidanza di Zeynep. In realtà si sarebbe dovuta tenere a casa Sezin, ma Fehime e Hüseyin si sono rifiutati di andare, preferendo organizzare la cena a casa loro.

Vildan non avrà alcuna intenzione di invitare Nihan, visti i trascorsi della ragazza con la famiglia Soydere, ma Asu svelerà della cena a Emir, così si presenterà con la moglie solo per mettere zizzania, perché immaginerà che alla serata non possa mancare Kemal.

Zeynep continua a cercare Emir

A fine cena, quando andranno via, Emir dirà alla moglie che non è una buona attrice: Kemal non ha creduto al fatto che sia innamorata di lui e li sta seguendo per capire cosa succede. Secondo Emir l'unico modo per far ricredere Kemal sarebbe fargli pensare che hanno trascorso la notte insieme.

Intanto anche Ozan e Zeynep rientreranno a casa e quest'ultima, approfittando del fatto che il marito si addormenti subito, andrà in camera di Emir per fargli una sorpresa, non pensando che molto presto sarà vittima di un "agguato".

Kemal vede la sorella nella camera di Emir

Kemal, dal giardino, spierà la camera da letto di Emir: vuole vedere se ci andrà anche Nihan. La cosa strana, però, sarà che invece beccherà Zeynep intenta ad aspettare Emir. Anche quest'ultimo insieme con la moglie entrerà nella stanza e soprattutto Nihan non capirà il motivo della presenza della cognata.

Zeynep sarà in un bel pasticcio, come giustificherà la cosa? Perché già nelle puntate in onda attualmente su Canale 5 sta andando in scena la tresca tra Emir e Zeynep, che non si fermerà quando la ragazza si sposerà con Ozan. I due avranno degli incontri intimi proprio a casa Sezin e l'unica ad accorgersene sarà la domestica Efsane.