Nihan apprenderà la verità sulla sua famiglia e andrà da Leyla a chiedere spiegazioni secondo le anticipazioni delle puntate di Endless Love dall'8 all'11 maggio. "Sei davvero mia zia?", chiederà Nihan a Leyla che le racconterà il suo passato. La donna spiegherà a sua nipote che lei e Onder erano fidanzati, ma il giorno delle nozze hanno scoperto che Vildan aspettava Ozan e Leyla e tutto è finito.

La scoperta di Emir sulla famiglia Sezin

Tufan informerà Emir del fatto che Leyla e Vildan sono sorelle e Kozcuoğlu non perderà occasione per ricattare la zia di Nihan.

Emir si recherà alla villa e minaccerà Leyla: se non gli dirà i suoi segreti, lui diffonderà la notizia del suo legame con Vildan e la stampa tormenterà la sua famiglia. "Qual è stata la ragione che ha separato te, Onder e Vildan?", chiederà Emir, ma Leyla non avrà intenzione di rispondergli e lo metterà alla porta. Quando Emir andrà via, Leyla telefonerà subito a Kemal che le consiglierà di parlare subito con Nihan, prima che venga a sapere dalla stampa che è sua zia. Nel frattempo, Kozcuoğlu andrà dai suoi suoceri e inizierà a fare domande sul loro passato. Onder e Vildan non risponderanno alle sue provocazioni ed Emir sarà più chiaro. "Leyla Acemzade è tua sorella, vero?", dirà rivolgendosi a Vildan.

Vildan messa con le spalle al muro da Nihan

Mentre Emir chiederà a Vildan spiegazioni sul suo legame di sangue con Leyla, Nihan e Ozan entreranno nella stanza e scopriranno tutto. Nihan si farà avanti e chiederà a sua madre se è vero che ha una sorella. Emir, non contento, le dirà che si tratta Leyla, la migliore amica di Kemal.

Nihan resterà a bocca aperta e non riuscirà a capire perché sua madre le abbia mentito per tutto quel tempo. La protagonista sarà molto delusa dai suoi genitori e andrà subito da Leyla, in cerca delle risposte di cui ha bisogno. "Sei davvero mia zia?", le chiederà, rimproverandola di aver mentito come tutti gli altri. Leyla non potrà far altro che dare ragione a sua nipote, ma le spiegherà come sono andate davvero e cose.

Nihan apprenderà da sua zia che lei e suo padre si amavano e volevano sposarsi, ma il giorno del matrimonio hanno saputo che Vildan era incinta di lei e Ozan. "Abbiamo fatto a pezzi tutto il nostro passato", spiegherà Leyla, aggiungendo che per vent'anni non ha più avuto contatti con i suoi genitori.

Tra Nihan e Leyla è nata un'amicizia speciale dal loro primo incontro

Nelle puntate precedenti, Nihan ha conosciuto Leyla tramite Kemal che gliel'ha presentata come la sua migliore amica. Tra le due donne è nato subito un legame speciale, ma Leyla non ha mai avuto il coraggio di rivelare a sua nipote che in realtà erano parenti. La donna ha parlato a Kemal del suo passato e gli ha detto che è la zia di Leyla, ma neanche lui ha voluto rivelare questo segreto.

La famiglia Sezin ha sempre temuto che la stampa potesse creare uno scandalo se la storia fosse emersa e per questo ha sempre taciuto. Nihan si è sentita tradita da tutti quando ha saputo che Leyla e Onder erano fidanzati, mentre Ozan ha avuto una reazione più pacata, probabilmente perché tra lui e Leyla non c'è ancora alcun rapporto.