La prima stagione di Endless love ha un filo conduttore: l'omicidio commesso da Ozan e Nihan che si sacrifica per salvarlo sposando Emir. Questa vicenda ha attraversato varie fasi, ma durante le prossime puntate si scoprirà come sono andate realmente le cose e sarà Asu a rivelarle: Emir, a l'insaputa di tutti, ha caricato la pistola che sarebbe poi dovuta finire nelle mani di Ozan. Asu possiede dei video che potrebbero spedire Emir dritto in carcere.

Il delitto commesso da Ozan e le scoperte che vengono fatte da Kemal

La verità sull'omicidio di Ozan tarderà ad arrivare a galla e prima di farlo bisognerà passare diversi passaggi.

Nelle puntate attualmente in onda su Canale 5 si sa che Ozan ha ucciso Linda e che per evitare che Emir lo denunciasse alla polizia, Nihan ha deciso di sposarlo.

Tra non molto ci sarà un'altra fase, quella in cui Kemal entrerà in possesso di alcuni video riguardanti quella notte e scoprirà che Ozan potrebbe non aver ucciso nessuno. Nelle immagini si vedrà Karen, la complice di Emir, mentre mette nell'addome di Linda un dispositivo che viene solitamente usato al cinema per inscenare degli omicidi. In più Kemal andrà a scavare nel punto in cui Emir e Ozan hanno seppellito la ragazza e non troverà nulla, per questo avrà la certezza che non sia veramente morta. Kemal rintraccerà anche Karen, ma dopo un po' la donna verrà uccisa da Tarik, su richiesta di Emir.

Emir scopre che a ricattarlo è Asu

Successivamente verrà alla luce un altro video, dove si vede che Linda è stata realmente colpita dal proiettile fatto sparare da Ozan e che il meccanismo che la ragazza indossava in realtà non è mai partito. Non si capirà subito se il video sia vero e l'ennesima messa in scena di Emir, sta di fatto che basterà per bloccare Kemal e impedire che Ozan possa finire in carcere, anche se alla fine quest'ultimo ed Emir verranno arrestati, ma usciranno subito.

Emir, in tutto questo tempo, ha avuto un ricattatore in merito a ciò che è accaduto quella notte con Ozan, ma non si è mai scoperto chi fosse. Nelle ultime della prima stagione non solo scoprirà che il famigerato ricattatore è Asu, ma che la ragazza è anche sua sorella.

Asu minaccia Emir: 'La tua vita è nelle mie mani'

Emir vorrebbe sbarazzarsi di lei: la minaccerà di morte e le punterà sulla fronte l'arma con cui Kemal ha minacciato di ucciderlo, e che quindi ha le impronte digitali del suo nemico.

A quanto pare però Asu avrà una sorpresa in serbo per lui: "La tua vita è nelle mie mani, ho i video che salvano Ozan, ma anche quelli che ti porteranno dietro le sbarre. Per esempio quello in cui metti i proiettili nella sua pistola oppure la registrazione vocale dell'accordo che hai fatto con Karen". Asu avrà Emir in pugno è questo è solo l'inizio.