Nihan farà un insano gesto durante le prossime puntate di Endless love. Stremata dalle continue costrizioni di Emir, che a un certo punto pretenderà di avere un rapporto con lei, si lancerà dal balcone di un hotel. Il primo a prestarle soccorso sarà Kemal, che l'ha raggiunta per salvarla dalle grinfie del marito.

La vendetta di Asu gioca un brutto scherzo a Nihan

Nihan e Kemal, prossimamente, non dovranno stare solo attenti a Emir, ma anche ad Asu. Li vuole separare e per farlo sarà pronta a tutto. Verrà a sapere che un paparazzo li sta seguendo, ma Kemal parlerà con il caporedattore della rivista e riuscirà a convincerlo a non pubblicare le foto, perché sa che se ciò accadesse Nihan potrebbe passare dei grossi guai.

Asu, invece, giocherà d'astuzia: parlerà con il giornalista, lo pagherà profumatamente e gli indicherà un luogo in cui si dovranno incontrare Kemal e Nihan. Scatterà delle foto e le farà pubblicare il giorno seguente su internet. Le foto, ovviamente, arriveranno anche a Emir, che chiederà a Tarik di prendere Nihan e portarla subito in una stanza d'hotel.

Nihan a Emir: 'Prima di stare con te preferirei morire'

I due verranno inseguiti da Kemal, che si accorgerà dell'assenza di Nihan. Temerà per la sua incolumità, vista la pubblicazione della foto. Emir, intanto, accuserò la moglie di aver passato la notte insieme a Kemal, ma lei negherà. Lui non le crederà e vorrà che lei gli confermi la cosa con un rapporto.

Perché Nihan ha sposato Emir, ma non è mai stata in in intimità con lui. "Oggi diventerai mia moglie a tutti gli effetti e smetteremo di dare spettacolo", dirà Emir, ma Nihan non ne avrà nessuna intenzione: "Sono innamorata di Kemal, non lo capisci. Non ho mai voluto sposarti, questo matrimonio è la mia condanna. Cos'altro vuoi da me?

Prima di stare con te preferirei morire". Kemal, intanto, proverà a salvare Nihan ma senza successo, perché verrà portato via dalla sicurezza.

Nihan si getta dal balcone

Nihan proverà a fuggire, ma non ce la farà, così Emir minaccerà di ucciderla se non starà insieme a lui: "Io ti ucciso, poi Kemal ucciderà me, così alla fine staremo per sempre insieme.

Cosa ne pensi? Prendi la tua decisione".

Nihan sembrerà acconsentire alla cosa, ma non sarà così. volterà le spalle e si dirigerà verso il balcone: scavalcherà la balaustra e si butterà di sotto davanti agli occhi di Kemal ed Emir. La ragazza riuscirà a salvarsi?

Come detto da Nihan, la ragazza si trova in trappola con Emir. L'ha dovuto sposare solo per impedire che Ozan finisse in prigione, visto che il giovane ha ucciso Linda. Vildan è forse l'unica a essere stata d'accordo per queste nozze combinate, invece Önder preferirebbe vederla felice con Kemal.