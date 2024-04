Zeynep è malvagia e la sua astuzia verrà sempre più fuori durante le prossime puntate di Endless love. Non solo Zeynep fingerà di essere incinta di Ozan, confesserà al marito di non aver nessuna intenzione di mettere al mondo questo bambino, visto che lui non le racconta il suo passato. Sarà per questo che Ozan, per via della sua voglia di paternità, le rivelerà il suo segreto: ha ucciso una donna.

Nihan e Kemal scoprono che Ozan non ha ucciso nessuno

Zeynep diventerà un membro ufficiale della famiglia Sezin sposando Ozan, ma nessuno si fiderà di lei, a partire da Vildan.

La ragazza andrà a vivere a casa loro, ma non vogliono che gli scheletri nell'armadio della famiglia arrivino alla sue orecchie. Tutto, però, cambierà quando Nihan annuncerà di divorzierà da Emir e Ozan verrà convocato dalla polizia.

Tutto ciò accadrà perché Nihan e Kemal scopriranno che Ozan non ha ucciso nessuno, ed Emir per tutelarsi denuncerà in anonimo Ozan per la scomparsa di Linda Watson (la ragazza che avrebbe ucciso).

Zeynep finge di essere incinta

Le cose saranno abbastanza tormentate a casa Sezin e Zeynep sarà una furia, visto che nessuno (nemmeno Kemal) avrà intenzione di dirle il segreto di Ozan, e soprattutto cosa c'entra con il matrimonio tra Nihan ed Emir.

Penserà a un modo per consolidare il suo rapporto con la famiglia Sezin, visto che essere la moglie di Ozan non basta, così fingerà di essere incinta.

Chiederà a una sua amica già in attesa di fare il test al posto suo, in maniera tale da farlo vedere a Ozan.

Ozan svela il suo segreto

Il piano, però, non finirà così. Perchè Zeynep fingerà anche di voler abortire: "Non posso mettere al mondo un bambino se non conosco tutto ciò che riguarda la tua vita". Alla fine Ozan, pur di diventare padre, le rivelerà il suo segreto: "Cinque anni fa ho ucciso una donna".

Lui puntualizzerà che è stato un incidente: stava con una ragazza, era ubriaco e accidentalmente è partito un colpo dall'arma con cui stava giocando.

Zeynep sarà sconvolta, ma gli farà una domanda: "Cosa c'entra l'omicidio da te commesso con il matrimonio di Nihan ed Emir?". Allora svelerà che Emir l'ha salvato non denunciandolo alla polizia, ma in cambio ha voluto sposare Nihan.

L'intricato caso dell'omicidio commesso da Ozan

La questione riguardante il delitto commesso da Ozan è più complicata del previsto. In un primo momento sembrava che il ragazzo avesse commesso l'omicidio, successivamente è venuto a galla che Emir ha inscenato l'assassinio con l'aiuto di Karen e Linda.

Nihan e Kemal avranno anche le prove di quanto accaduto, ma a quanto pare Emir riuscirà a fregarli, perché li convocherà in una sala cinematografica e li farà vedere un video in cui si vede che Linda è stata realmente uccisa da Ozan: la sacca di sangue finto che aveva sull'addome non è mai scoppiata. Kemal capirà che li sta ingannando, riusciranno a sbugiardarlo?