Il Grande Fratello è terminato da diverse settimane, ma alcuni ex concorrenti continuano ad essere al centro del clamore mediatico.

In settimana, servendosi di una diretta su Instagram, è tornata così a parlare Anita Olivieri che ha ammesso di aver già sentito Giuseppe Garibaldi da quando il reality è terminato. Nella giornata di ieri però il 31enne calabrese ha smentito l'ex coinquilina: "Non ho sentito nessuno, sto pensando a me".

Le parole di Giuseppe su Anita

Tramite una diretta su Instagram, Giuseppe Garibaldi è tornato a parlare dell'esperienza vissuta nella casa di Cinecittà rispondendo ad alcune domande dei follower.

Ad un certo punto un utente ha chiesto: "Anita la vedrai?". Anziché glissare il 31enne calabrese ha risposto: "Non lo so. Ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare un po' a me stesso, dico la verità. Questo è un momento cruciale della nostra vita. Comunque no, non ho ancora sentito nessuno né Paolo Masella né Massimiliano Varrese. Anzi, con Max ci siamo sentiti ma con Anita no".

Anita “Con Giuseppe ci chiamiamo,ci sentiamo, ci scriviamo, ho casa, ci stiamo organizzando...”



Giuseppe “Anita la vedrai?

Non lo so, non ho ancora sentito nessuno perchè devo pensare a me.

Con Max ci siamo sentiti e con Anita non del tutto...”



Tutto a posto.#grandefratello pic.twitter.com/46zYHQ06NP — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 10, 2024

Che cosa aveva detto Olivieri

Le affermazioni di Garibaldi suonano dunque come una vera e propria smentita dato che nel corso di una diretta Instagram datata 8 aprile, Anita Olivieri ha fornito una versione dei fatti diversa: "Con le persone con cui avevo un rapporto stretto sono rimasta in contatto.

Sento Max, Giuseppe. Ci chiamiamo, ci scriviamo. Poi ragazzi come vi ho detto io ho una casa in Basilicata al confine con la Calabria, quindi ci stiamo organizzando per fare una vacanza ma con calma che dobbiamo metabolizzare".

La reazione di alcuni utenti del web

Le versioni contrastanti di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sono state commentate da alcuni utenti del web.

Sul social X un utente ha messo a confronto le due dirette e ha commentato con sarcasmo: "Tutto apposto?". Un altro ha affermato: "Anita era una vipera in casa ma la falsità di Giuseppe è veramente imbarazzante". Un altro ha scritto: "Chi è più bugiardo? Io non mi fido di nessuno dei due: sono due soggetti simili, falsi entrambi.

Poi Giuseppe che dice di non guardare i social e qualcuna gli ha creduto, ieri però io ho visto su TikTok alcuni video postati da lui mentre si trovava a Roma".

Tra i vari commenti c'è chi crede che Garibaldi abbia messo in stand-by l'amicizia con Olivieri per via delle critiche ricevute dalle fan di Luzzi: "Lui è molto furbo, sa che non può vedere Anita pubblicamente per i fan e per Beatrice, ma sicuramente si sentono".

"Anita è bugiarda" ha chiosato infine qualcun altro.