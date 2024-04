Kemal metterà in atto un piano per liberare Nihan dai ricatti di Emir nelle puntate della prima stagione di Endless Love. Le anticipazioni Kemal andrà a prendere la sua amata per portarla via: "Ho organizzata tutto". I due riusciranno ad eludere la sorveglianza degli uomini di Emir e scapperanno con un elicottero, mentre Ozan e Zeynep saranno portati di nascosto da un avvocato. Il fratello di Nihan sarà convinto a costituirsi per il bene di sua sorella e del bambino che Zeynep aspetta da lui. Nel frattempo, Emir andrà su tutte le furie e con i suoi uomini che non hanno svolto il loro lavoro in modo impeccabile.

La disperazione porterà Kemal a non perdere più tempo

Nihan e Kemal dovranno affrontare ancora diversi ostacoli, ma alla fine capiranno che la loro unica felicità è stare insieme. Per la protagonista sarà molto difficile vivere con Emir, costretta ad una vita che non le appartiene, e compirà un gesto estremo. Nihan, esasperata dall'arroganza di suo marito deciderà di lanciarsi dal balcone. La donna sarà ricoverata in gravi condizioni in ospedale, ma alla fine riuscirà a sopravvivere. Questo triste episodio farà riflettere molto Kemal che giurerà di non perdere più tempo e dopo aver rifatto il tatuaggio che rappresenta il suo amore per Nihan metterà a punto un piano per stare con lei. Emir terrà sua moglie sotto stretta osservazione e piazzerà ad ogni uscita dell'ospedale alcuni uomini fidati, ma Kemal riuscirà ugualmente a raggirare tutti gli ostacoli.

Leyla complice di Nihan e Kemal

Nihan si recherà dalla psicologa del reparto con Leyla ed Emir non avrà problemi a lasciarla andare, certo che tutte le uscite siano bloccate. La giovane donna sarà portata sul terrazzo dell'ospedale e qui ci sarà Kemal che dopo aver riabbracciato la sua amata sarà pronto a scappare con lei in elicottero.

A Nihan non sfuggirà il tatuaggio sul polso di Kemal che le dirà "Ti rapisco" e sarà più felice che mai. I due innamorati saliranno sull'elicottero, ma il pensiero di Nihan andrà a Ozan. Kemal rassicurerà la sua amata: "Ho organizzato tutto". Suo fratello e Zeynep saranno portati da un avvocato e Ozan sarà pronto a costituirsi: grazie ai filmati e al giusto legale avrà l'aiuto necessario a limitare i danni.

Nel frattempo, Emir si accorgerà dell'assenza di sua moglie e andrà su tutte le furie, minacciando i suoi uomini.

Zeynep sarà la forza di Ozan

Nelle puntate precedenti, Nihan ha dichiarato il suo amore incondizionato a Kemal, ma gli ha anche ribadito di non avere scelta. La ragazza, infatti, ha spiegato che se lei lasciasse Emir, Ozan finirebbe in prigione. Kemal non si è mai rassegnato a questa realtà e ha fatto di tutto per cercare le prove necessarie a dimostrare che Emir ha architettato tutto per ricattare Nihan. Quando quest'ultima ha tentato il suicidio, Ozan si è reso conto del male che sua sorella stava subendo per colpa sua e ha accettato di prendersi le sue responsabilità. Pur essendo molto fragile, il ragazzo si è fatto forza grazie alla presenza di Zeynep e al pensiero che presto avrà un figlio da lei.