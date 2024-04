Non mancheranno i colpi di scena nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda l'11 aprile. Portelli sarà deciso a lasciare la città, proponendo a Maria di trasferirsi a Parigi. Vittorio, invece, in assenza di Matilde avrà modo di avvicinarsi ulteriormente a Marta. Al contempo Leonardo Crespi si mostrerà ben disposto nei confronti di Perico, offrendosi di aiutare Clara.

Portelli vuole scappare a Parigi

Matteo e Maria hanno finalmente trovato il coraggio di dichiararsi i loro sentimenti e di vivere la loro relazione alla luce del sole.

Tuttavia il ragazzo si sente minacciato da Umberto e proprio per questo motivo proporrà alla fidanzata di lasciare Milano per stabilirsi a Parigi il prima possibile. La coppia ignora di essere spiata da Malvezzi, il quale riferirà a Guarnieri le intenzioni di Portelli.

In un'altra storyline si vedrà Crespi fare un passo in avanti nei confronti di Perico. Il giovane rampollo è seriamente dispiaciuto per il ricatto che il suo amico Rota ha proposto ad Alfredo, e per rimediare ai suoi errori prometterà a Perico di fare di tutto per far riamettere Clara alle gare ciclistiche.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali del protagonista. Vittorio non fa altro che pensare alla sua ormai ex moglie, a cui si è notevolmente avvicinato.

Tuttavia Matilde al momento non sospetta che il compagno abbia un'altra per la mente, tanto da lasciare la città in vista di imminenti impegni di lavoro. In assenza di Frigerio, Conti e la giovane Guarnieri si incontreranno e fra i due scatterà un bacio appassionato.

Ipotesi sul futuro di Maria e Matteo

Nel corso dell'ottava stagione è entrato in scena Matteo Portelli, fratellastro di Marcello.

Fin da subito il ragazzo ha mostrato un certo interesse nei confronti di Maria, mettendo in crisi la vita sentimentale della giovane stilista. Quest'ultima, infatti, pur essendo fidanzata con Vito, non è riuscita a reprimere i suoi veri sentimenti verso la new entry, tanto da mandare all'aria le nozze con Lamantia.

Matteo e Maria appaiono innamorati e proiettati verso il futuro, nonostante le difficoltà.

Portelli, infatti, è costantemente ricattato da Umberto, il quale è pronto a fargli del male. Nel corso delle prossime puntate potrebbero presentarsi momenti difficili per la coppia, tanto da spingere la stilista a credere di aver fatto la scelta sbagliata. Nelle ultime puntate della stagione, però, si assisterà quasi sicuramente ad un lieto fine per i due. Il fratello di Marcello potrebbe risolvere i suoi problemi causati da Umberto e vivere serenamente la storia d'amore con Maria.