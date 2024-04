Nelle prossime puntate di Terra amara Abdulkadir Taskin riuscirà a evadere di prigione grazie all'amico Hakan Gomusoglu. Quest'ultimo mentirà alla moglie Zuleyha assicurandole di aver chiuso i rapporti con l'ex socio e dicendole di essere andato a trovare Abdulkadir in prigione solo per dirgli addio. In realtà Hakan avrà messo in moto un piano perfetto per far fuggire il suo amico dal carcere. Fikret intanto, sospetterà che Gomusoglu sia coinvolto nell'evasione di Taskin.

Hakan studia un piano per far evadere Abdulkadir e mente a Zuleyha

A breve in Terra Amara, le cose per Abdulkadir Taskin si metteranno male visto che verrà arrestato per l'omicidio di Fekeli.

Sarà Fikret a trovare il testimone chiave che incastrerà Abdulkadir per l'assassinio dello zio. Vahap cercherà l'appoggio di Hakan per far evadere il fratello e si presenterà in piena notte alla villa per chiedergli che cosa abbia intenzione di fare.

Hakan lo rassicurerà dicendogli che non avrà intenzione di lasciare Abdulkadir in prigione, visto che l'ex socio in passato, più di una volta, gli ha salvato la vita. Nonostante Hakan abbia promesso alla moglie Zuleyha di tagliare i ponti con Taskin, non potrà lasciare Abdulkadir al suo destino e pertanto studierà un piano per farlo evadere. Andrà quindi a trovarlo in carcere e durante il colloquio gli darà tutte le istruzioni per poter fuggire.

Hakan non sa che Zuleyha lo avrà seguito e proprio la donna, una volta tornato a casa, lo affronterà chiedendogli il motivo per cui sia andato a trovare Abdulkadir. Hakan le mentirà dicendole di averlo fatto solo per dirgli addio.

Abdulkadir evade e fa perdere le sue tracce: Fikret sospetta di Hakan

Il piano ideato da Hakan si metterà in moto nel momento in cui Abdulkadir si farà ferire ad una gamba da un detenuto pagato proprio da Gomusoglu, questo per dargli modo di poter essere trasferito in un luogo più sicuro, dove nessuno potrà attentare alla sua vita.

Il direttore del carcere acconsentirà al trasferimento in un altro istituto e durante il tragitto, il veicolo su cui viaggerà il detenuto verrà fermato da Vahap e dai suoi uomini che armati di fucili, riusciranno a prelevare Abdulkadir.

I due fratelli scapperanno poi a bordo di un'auto, facendo perdere le loro tracce. La notizia dell'evasione di Taskin farà presto il giro di tutta Cukurova e Fikret penserà subito che dietro a tutto ci sia lo zampino di Hakan.

Il cognato di Zuleyha lo affronterà faccia a faccia palesandogli i suoi sospetti di fronte a Zuleyha stessa. Hakan rispedirà al mittente le accuse, mentendo di fatto non solo a Fikret ma anche alla compagna.

Quando finisce Terra amara

La quarta e ultima stagione di Terra amara si sta avviando alla conclusione. Mancano ormai poche puntate prima del gran finale che, con ogni probabilità, verrà trasmesso su Canale 5 intorno alla metà di maggio.

In Turchia la serie è andata in onda in prima Tv su ATV da settembre del 2018 a giugno del 2022. La soap tv è poi stata acquistata da altri 56 Paesi tra cui appunto l'Italia, dove è andata in onda per la prima volta il 4 luglio 2022.