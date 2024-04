Giovedì 18 aprile, su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Tra gli argomenti trattati Vladimir Luxuria ha parlato della squalifica di Francesco Benigno e ha riferito che la produzione ha deciso di non mandare in onda le immagini della discussione: "Condotta non tollerabile. Si può discutere, ma non si può trascendere". Diversi utenti però hanno criticato la censura e hanno chiesto di vedere il video per poter giudicare se il naufrago era da squalifica o meno.

Le dichiarazioni della conduttrice

Mercoledì 17 aprile, Francesco Benigno è stato rimosso dal televoto. Successivamente sul sito è apparsa una nota in cui veniva spiegato che il concorrente è stato escluso dal reality show a causa di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento.

In occasione della puntata di ieri, Vladimir Luxuria ha fatto chiarezza sull'accaduto spiegando che Benigno è stato squalificato perché il suo atteggiamento è stato ritenuto lesivo dalla produzione del programma. A tal proposito la conduttrice ha precisato che c'è stato un episodio in particolare che ha reso necessario l'allontanamento del naufrago. In merito alla cesura Luxuria ha affermato: "Abbiamo deciso di non mandare in onda le immagini dell'episodio in questione per non dare visibilità ad episodi di condotta non tollerabile". Al termine del comunicato la conduttrice ha precisato di avere visualizzato le immagini e la decisione di non mandarle in onda sono una forma di rispetto nei confronti dei telespettatori e lo stesso ex concorrente dovrebbe essere contento: "Sull'isola si può discutere, ma non trascendere".

A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da “L’Isola dei Famosi"! #Isola pic.twitter.com/g2FXVLevoU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 18, 2024

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito alla censura sulla lite tra Francesco Benigno e Artur Dainese, diversi utenti su X hanno espresso un loro parere.

Un telespettatore ha commentato: "Comportamenti non consoni e vietati dal regolamento che andavano mostrati altrimenti non siete credibili e quindi ha ragione Benigno". Un altro ha aggiunto: "Francesco non sapeva che non le avreste mostrate ma ugualmente vi ha sfidati a mostrarle quindi lui per primo ha dimostrato di avere la coscienza a posto, non mostrandole vuol dire che non avevate nulla in mano".

Un ulteriore telespettatore ha affermato: "Altamente diffamatorio nei confronti di un concorrente, con questa censura potrebbe avere una gogna mediatica perché si può immaginare la qualunque". Tra i vari utenti c'è anche chi ha ipotizzato che la censura sia una tattica per avere maggiore visibilità sull'episodio: "A questo punto le cose sono due: 1) Benigno potrebbe avere avuto ragione sull’assenza di immagini compromettenti 2) vogliono creare suspense, non mandando il video ora per poi mandarlo la prossima settimana".