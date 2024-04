I concorrenti de L'Isola dei Famosi sono sbarcati in Honduras solamente da alcuni giorni, ma fra di loro sono già nate le prime antipatie e i primi screzi.

Parlando con Samuel Peron, Maitè Yanes ha così riferito di nutrire una scarsa simpatia nei confronti dei naufraghi non famosi che attualmente si trovano su Playa Espinada: "Hanno iniziato con il piede sbagliato".

Le parole della modella

In un video pubblicato sulla pagina X de L'Isola dei Famosi, Maitè Yanes commenta con Samuel Peron l'incontro con i naufraghi Nip che avverrà nella puntata di giovedì 11 aprile: "Domani conosciamo i nostri amici a cui stiamo sulle scatole.

Quelli dell'altra spiaggia, così vediamo come sono". Sorridendo, Peron ha smentito: "Ma non gli stiamo sulla scatole". Successivamente la modella ha aggiunto con sarcasmo: "Io non vedo l'ora di conoscerli".

Chiamata in "confessionale" Maitè ha rincarato la dose sui concorrenti di Playa Espinada: "Hanno iniziato con il piede sbagliato. Io vedendo quello che dicono di noi senza nemmeno conoscerci fa sì che mi stiano già sulle scatole".

I motivi dell'astio

Le dichiarazioni di Maitè Yanes non arrivano in modo casuale. In occasione della prima puntata del reality di sopravvivenza la conduttrice Vladimir Luxuria ha infatti mandato in onda una clip in cui i naufraghi "non famosi" hanno espresso un commento sui naufraghi "vip".

Pietro Fanelli ha affermato: "Io non vedo l'ora che arrivino i vip, ma non perché siano vip anzi tutt'altro. I vip sono Michael Jakson, Beyoncè, Beethoven". Successivamente i quattro, parlando di Maitè hanno espresso un commento negativo: "Non so chi sia" ha dichiarato Khady Gueye, "Per me è tanto bella quanto superficiale" ha invece affermato ancora Fanelli.

"Maitè? Ma i cu me o tu cu te?" ha chiosato infine Peppino Di Napoli.

I commenti al vetriolo non hanno risparmiato neanche Artur Dainese e Matilde Brandi che è stata definita arrogante, combina guai e "una che non le manda a dire".

Il commento di alcuni utenti dal web

Intanto sui social diversi utenti stanno esprimendo un primo commento sui vari concorrenti.

Un telespettatore ha elogiato Maitè e Khady: "Due queen". Un altro ha chiosato: "Maitè sono con te". Un ulteriore utente ha affermato: "Prevedo scintille".

Altri utenti hanno poi ironizzato sulla reazione di Matilde Brandi dopo essersi trovata faccia a faccia con un serpente: "Secondo me è il rettile che si è spaventato all'urlo di Matilde".

"Deve essere sempre la solita isterica" e "Matilde è esattamente l'opposto di quello che sembra" ha scritto infine qualcun altro.