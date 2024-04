A Nihan crollerà il mondo addosso quando vedrà Kemal baciare Asu e il tutto accadrà durante le prossime puntate di Endless love. Come narrano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Kemal andrà a casa di Asu per far visita a lei e allo zio Hakki. Quando andrà via la ragazza lo accompagnerà nell'ingresso del palazzo e proprio lì lo sorprenderà con un bacio. I due, però, non immagineranno che quel bacio ha una spettatrice: Nihan.

Il brutto periodo di Nihan

Nihan trascorrerà un periodo fatto di alti e bassi. Verrà sequestrata da Taner, perché quest'ultimo vorrà vendicarsi con Emir per l'omicidio della moglie Karen.

Sarà Kemal a trarla in salvo e, forse anche preso dal momento emotivamente importante, sorprenderà Nihan con un bacio. La ragazza penserà che finalmente potrà avere il suo amore di sempre al suo fianco, ma poco dopo il bacio Kemal si pentirà di quello che ha fatto e le confesserà di volersi allontanare da lei.

Nihan andrà a sfogarsi da Leyla, che temporaneamente si è stabilità a casa di Kemal, ma quando le due staranno conversando, piomberà come un fulmine a ciel sereno Fehime, che se la prenderà ancora con Nihan per ciò che ha fatto al figlio e le dirà a chiare lettere che il futuro di Kemal è al fianco di Asu, in quanto è l'ultima volontà del signor Hakki.

La malattia del signor Hakki

A proposito del signor Hakki, sarà in fin di vita per un male incurabile.

Non vorrà però andare in ospedale e preferirà stare a casa della nipote. Kemal andrà a trovarlo e il signor Hakki, per l'ennesima volta, gli dirà che preferirebbe morire sapendo che sua nipote starà insieme a lui. Kemal sarà pensieroso, perché alla fine nella sua testa c'è solo Nihan.

Quando Kemal andrà via, Asu lo accompagnerà nell'ingresso del palazzo.

La ragazza non farà altro che piangere, anche perché lo zio Hakki per lui è come un padre. Kemal la consolerà, dicendole che lo zio non vuole vederla in questo stato. La spronerà ad affrontare la vita senza lasciarsi nessun desiderio alla spalle. Sarà per questo che Asu bacerà Kemal. Solo che quel bacio, da lontano, avrà una spettatrice: Nihan.

La giovane, sconsolata, se ne andrà via in lacrime.

Perché Nihan si dispera di fronte al bacio di Kemal e Asu

La disperazione di Nihan deriva anche dalle parole che le ha detto la signora Fehime: "Kemal sposerà Asu, è l'ultima volontà del signor Hakki, ma anche io e sua padre vogliamo che convolino a nozze". Il mondo le precipita addosso perché crede che con Kemal non ci siano più speranze e che il suo futuro sia solo al fianco di Emir.

Taner le aveva dato una speranza dicendole che Ozan non ha ucciso nessuno, ma oltre a quelle parole non ha mai trovato le prove per confermare la cosa.