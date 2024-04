Nuovo scambio di battute ad alta tensione all'Isola dei Famosi tra Rosanna Lodi e Greta Zuccarello. Nella notte tra mercoledì e giovedì su Playa Espinada si è abbattuto un violento temporale e per questo motivo i concorrenti hanno cercato di proteggere il fuoco dalla pioggia. Mentre Rosanna stava spostando il suo sacco a pelo ha colpito involontariamente Greta alla testa, cosa che avrebbe spinto quest'ultima a rispondere male e a dare vita a uno scontro verbale tra le due. Il giorno dopo Lodi ha ammesso: "Questa risposta non mi piaciuta".

Scintille tra Rosanna e Greta

In seguito al violento temporale che si è abbattuto su Playa Espinada, tutti i concorrenti hanno cercato di mettere al riparo il fuoco per non farlo spegnere una terza volta. Sebbene non fosse il turno di Rosanna, anche lei ha cercato di aiutare gli altri ma per spostare il suo sacco a pelo ha colpito involontariamente Greta. Il giorno seguente quest'ultima ha rimproverato la compagna di reality. Rosanna ha cercato di spiegare che stava aiutando visto che non potevano permettersi di perdere nuovamente il fuoco: "Ho vegliato sul fuoco anche per te tesoro che stavi dormendo". Nonostante la spiegazione di Rosanna, Zuccarello ha ribadito di essere rimasta a dormire perché tanto non era il suo turno.

In confessionale Lodi ha criticato l'atteggiamento di Greta: "Questa rispostaccia non mi è piaciuta, ci sono modi e modi di rispondere". Invece Zuccarello è rimasta ferma sulla sua posizione e a sua volta ha criticato Rosanna: "Lei dice che stamattina le ho risposto male, ma secondo me era un po' agitata. Lei parla e urla tutto il giorno, disturba un po' tutti".

"Questa rispostaccia non mi è piaciuta"

Rosanna colpisce per errore Greta con il sacco, ricevendo una risposta poco gradita! #Isola pic.twitter.com/vZuXpoAuXL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 25, 2024

La scorsa settimana lo "spirito dell'Isola" ha spento il fuoco a causa di un provvedimento disciplinare. Per questo motivo i concorrenti hanno dovuto riaccendere il fuoco.

La prima volta invece il fuoco si era spento a causa di un temporale.

Rosanna Lodi a rischio eliminazione

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 29 aprile su Canale 5 dalle 21:30. Al termine della precedente puntata sono finiti al televoto Rosanna Lodi, Sonny, Khady Gueye, Pietro Fanelli (escluso da una catena di salvataggio), Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare il reality show, visto che quest'anno non vengono date nuove possibilità: in questo momento sembra che sia Lodi a rischiare di più.

Fino a oggi sono state eliminate Luce Caponegro (in arte Selen) e Maitè Yanes. Francesco Benigno è stato squalificato per via di una discussione con Artur Dainese, mentre Peppe Di Napoli si è ritirato per motivi di salute. Infine Francesca Bergessio ha abbandonato il programma a causa di un infortunio al ginocchio.