Cambio programmazione per La Promessa nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 di giovedì 25 aprile 2024. Stando a quanto apprende Blasting News, ci saranno delle modifiche importanti riguardanti la fascia del primo pomeriggio e a goderne sarà proprio la soap iberica.

Come è già successo per il lunedì di Pasquetta, la soap opera che vede protagonisti Jana e Manuel andrà in onda in versione speciale, con una puntata extra-large che prenderà il via alle 14:10 andando avanti fino alle 17:00 circa.

Cambio programmazione La Promessa: la soap si allunga il 25 aprile in tv

Per la giornata della Liberazione, il palinsesto pomeridiano Mediaset farà a meno dell'appuntamento con Endless Love, così come non ci sarà spazio per la messa in onda di Uomini e donne e per il daytime di Amici 23 su Canale 5.

Al loro posto, subito dopo la messa in onda dell'appuntamento con Beautiful, ci sarà spazio per una puntata speciale con La promessa, in onda eccezionalmente in versione extra-large.

Si partirà alle ore 14:10 circa e si andrà avanti fino alle 17:00, con ben tre episodi in prima visione assoluta.

Un regalo per tutti gli appassionati che, in questi mesi, si sono accontentati della programmazione "spezzatino" della soap, con messa in onda di episodi della durata di 15-20 minuti al giorno.

La soap aveva registrato buonissimi ascolti nello speciale di Pasquetta

Un esperimento simile era già stato fatto in occasione del lunedì di Pasquetta, quando la soap con Jana venne seguita da una media di oltre 1,5 milioni di spettatori nel suo appuntamento speciale, riuscendo a portarsi a casa una media del 16% di share con picchi del 20%.

Un dato che ha permesso alla rete ammiraglia Mediaset, anche in assenza del colosso Uomini e donne di Maria De Filippi, di vincere comunque la gara di ascolti del primo pomeriggio.

Manuel confessa di avere un'amante: le anticipazioni spagnole della soap

Intanto, le ultime anticipazioni spagnole rivelano che Manuel inizierà ad essere sempre più insofferente per via del matrimonio infelice con Jimena.

L'uomo si renderà conto di non poter continuare a fingere e ad ingannare in primis se stesso su quelli che sono i suoi veri sentimenti, motivo per il quale finirà per perdere la pazienza svelando ai genitori di avere un'amante.

Un vero e proprio choc per Cruz, la quale proverà a indagare per capire chi sia la donna con la quale suo figlio ha una relazione clandestina. Manuel, però, tranquillizzerà Jana dicendole che non avrebbe mai fatto il suo nome così da evitare possibili ripercussioni.