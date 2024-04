Negli episodi della soap tv spagnola La Promessa in onda dall'8 al 12 aprile, Curro dirà a Jana di non voler confessare a nessuno che sono fratelli, dato che non vuole mettere a rischio la sua relazione con Martina.

Curro esterna a Martina le sue perplessità riguardo la sua nascita

Poco dopo il suo rientro alla tenuta, Cruz rivelerà ad Elisa De Grazalema che è a conoscenza del suo coinvolgimento nella morte di suo marito aggiungendo che adesso potrà servirsi della cosa contro di lei per danneggiarla. La Baronessa si confronterà immediatamente con Lorenzo, il quale le farà presente di essere stato lui a raccontare tutti i dettagli alla marchesa.

Intanto Curro, dopo aver saputo da Jana la verità sulla sua famiglia, si impegnerà attivamente nel suo rapporto con Martina. Il ragazzo esternerà alla sua amata le perplessità riguardo la sua nascita e la marchesina lo inviterà a mantenere la calma.

La Duchessa de Los Infantes si congratula con Cruz per l'ottimo lavoro svolto da Jana

Maria comprenderà di non essere in grado di far riappacificare Lope e Salvador e chiederà a Teresa di aiutarla, ma sarà Mauro ad intervenire per risolvere la situazione. E mentre Pia inizierà ad avere qualche sospetto sull'identità della persona che l'ha avvelenata, Simona e Candela, dopo essersi riconciliate, continueranno a partecipare alle lezioni con il loro insegnante.

Nel frattempo Curro spiegherà a Jana di essere felice di essere suo fratello ma di non voler rendere pubblica la loro parentela per non mettere in pericolo la sua relazione con Martina. In tutto questo Manuel chiederà alla giovane Exposito di aiutare sua suocera Mercedes, che accusa una fastidiosa lombalgia. La ragazza, seppur contrariata per la richiesta, accetterà di seguirla.

In seguito la Duchessa de Los Infantes lascerà la tenuta e si congratulerà con Cruz per l'eccellente lavoro svolto dalla cameriera.

Nelle puntate precedenti: Cruz fa il suo rientro nella tenuta

Negli episodi andati in onda la scorsa settimana, Jimena si è ferita da sola e ha perso i sensi. Una volta sveglia ha annunciato di non ricordare nulla ma Jana ha ribadito a Manuel la convinzione che si sia trattato dell'ennesimo inganno ordito dalla moglie per tenerlo con lui.

E mentre Cruz ha fatto rientro nella tenuta Lope ha confessato a Salvador di essere ancora innamorato di Maria.

Spazio anche a Martina, che ha rivelato i propri sentimenti a Curro: la sua reazione però è stata fredda, troppo preso dalle novità apprese riguardo alla propria famiglia.