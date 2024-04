Gran parte della puntata di Uomini e donne andata in onda l'11 aprile è stata dedicata alla sfuriata che Ida Platano ha fatto ai suoi corteggiatori prima di annunciare la sua volontà di lasciare il trono. Maria De Filippi ha cercato di farle cambiare idea e alla fine i balli che ha fatto con Pierpaolo e Mario l'hanno convinta. Sui social network, però, in pochi hanno creduto al fatto che la tronista volesse realmente ritirarsi, rinunciando all'opportunità che le è stata data lo scorso novembre.

Lo sfogo in studio

Nella puntata precedente di U&D Maria De Filippi aveva teso a Ida una mano dicendole che potrebbe non scegliere, così la tronista ha sorpreso tutti alzandosi dal trono e anticipando la sua intenzione di andare via da sola.

"Io non sono qui per perdere tempo. Mario e Pierpaolo non fanno niente e non posso stare ad aspettare che sentano qualcosa per me", ha detto Platano nel lamentarsi del fatto che nessuno dei suoi corteggiatori aveva chiesto alla redazione di poterla vedere il giorno prima.

Nel restare sola in albergo ad attendere un gesto che non è arrivato, ha maturato la consapevolezza che i suoi corteggiatori non sarebbero realmente interessati a lei e che la cosa migliore sarebbe ritirarsi senza fare una scelta.

"Dove vai Ida? Aspetta almeno la fine della puntata", ha detto la presentatrice quando ha visto la tronista in piedi e pronta ad abbandonare la trasmissione.

Il parere degli spettatori su X

Sotto al post che la pagina X di U&D ha dedicato al possibile abbandono di Ida (che non c'è stato anche grazie ai balli che Mario e Pierpaolo hanno chiesto di poter fare in quella stessa puntata) si possono trovare sia i commenti di chi avrebbe gioito per l'addio di Platano che quelli di chi non ha mai pensato che sarebbe realmente andata via.

"Ma chi ci crede", "Tanto è tutta visibilità", "Maria De Filippi che la trattiene fa solo il suo male, lì non troverà mai nessuno", "Sì, ormai è diventata uno strazio", "Che donna pesante", "Ma viene pagata per fare queste scenette?", "Sì, come no. A settembre va al Grande Fratello?", "Speriamo", "Sono anni che la sopportiamo", queste sono alcune delle opinioni che i fan hanno espresso sui social.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle recenti registrazioni di U&D Ida non ha più menzionato un suo possibile ritiro.

Nonostante questo il suo percorso è ancora difficile e ricco di ostacoli: su Mario continuano ad arrivare segnalazioni da chi lo avrebbe visto in compagnia di altre ragazze, Pierpaolo si sente una ruota di scorta e dice di voler lasciare il programma.

Non è così scontato che a fine stagione farà la scelta che chiude l'avventura di tutti i protagonisti del trono classico.