Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non sono in crisi: sono stati gli stessi protagonisti di Uomini e donne a smentire le recenti voci postando su Instagram foto e video del romantico weekend che hanno vissuto. La dama si è mostrata al mare mentre accarezzava il compagno, lui ha pubblicato un video della fidanzata che si preparava per la serata. Stando a questi ultimi aggiornamenti, dunque, i due non dovrebbero tornare in studio a breve né come ospiti né per un confronto.

Il chiarimento sul web

Negli ultimi giorni in rete si sono rincorse molte voci su una possibile crisi in corso tra Roberta e Alessandro: alcuni fan avevano interpretato i messaggi postati dalla dama su Ig come frecciatine al compagno e quindi come indizi su un presunto allontanamento tra loro.

Tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, però, ci ha pensato la stessa Di Padua a fare chiarezza pubblicando sul suo profilo social foto e video dei momenti che stava condividendo con il fidanzato.

Se Vicinanza ha mostrato ai follower il look che entrambi avevano scelto per una serata speciale, la protagonista di U&D ha caricato sul suo account lo scatto della sua mano intrecciata a quella di Alessandro.

I due, inoltre, hanno trascorso qualche ora di relax al mare e sul web hanno postato un breve filmato nel quale si scambiano coccole e sguardi di complicità.

Le mosse social che avevano attirato l'attenzione

Solo pochi giorni fa, però, Roberta aveva postato su Ig due frasi che sembravano riferirsi ad Alessandro e alla loro storia d'amore.

"Ricorda, tutto si viene a sapere" e "Non puoi commettere lo stesso errore due volte, la seconda volta è una scelta", sono questi i messaggi che Di Padua aveva condiviso sul suo profilo e che i fan avevano interpretato come indizi di una possibile crisi di coppia in corso.

Gli ultimi contenuti che i protagonisti di U&D hanno pubblicato sui social, però, smentiscono queste voci: i due sono innamoratissimi e appena possono si ritrovano per trascorrere qualche ora insieme lontano da tutto e da tutti.

Nessun imminente ritorno in studio

I rumor di questi giorni avevano anche portato alcuni fan ad ipotizzare che a breve Roberta e Alessandro sarebbero tornati a U&D per raccontare gli ultimi sviluppi nel loro rapporto.

Soprattutto chi non ha mai creduto in questo amore ha dato per scontato che la dama e il cavaliere avrebbero partecipato ad una delle prossime registrazioni, magari prima per confrontarsi e poi per rientrare ufficialmente nel parterre.

Visto che Di Padua e Vicinanza sono felicemente fidanzati, però, a breve non dovrebbe esserci nessun ritorno in studio né nel ruolo di ospiti né in quello di partecipanti del trono over.

Le nuove riprese del dating-show sono fissata per lunedì 15 e martedì 16 aprile: le anticipazioni che trapeleranno al termine di queste puntate potrebbero fare ulteriore chiarezza sulla coppia e su quello che si è vociferato di recente.