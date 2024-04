A villa Yaman ci sarà un'esplosione di gioia per il matrimonio di Zuleyha e Hakan nella puntata di Terra Amara in onda nel pomeriggio di domenica 21 aprile. Le anticipazioni spiegano che i braccianti saranno felici per la proprietaria della tenuta e le uniche a non condividere l'entusiasmo per le nozze saranno Sermin e Betul, ancora in preda al rancore. Nel frattempo, Abdulkadir e Colak si alleeranno per vendicarsi della loro ex fidanzata.

Grande festa per le nozze di Hakan e Zuleyha

Il tanto atteso matrimonio tra Zuleyha e Hakan si celebrerà con una grande festa dopo attimi di paura per la momentanea scomparsa di Lutfiye.

La sindaca di Cukurova officerà le nozze a villa Yaman con un discorso molto emozionante, dicendo che per lei Zuleyha è come una figlia. Successivamente, la festa si sposterà al circolo della città e i numerosi invitati saranno felici di condividere con gli sposi la gioia del loro amore. Hakan e Zuleyha daranno inizio alle danze e la sposa si scioglierà i capelli allietando i presenti con un lento romantico che farà sognare tutti. Nel frattempo, arriverà Zeynep che ignara della festa avrebbe voluto pranzare al ristorante. Quando Lutfiye vedrà la ragazza, la accoglierà con gioia e la presenterà a Zuleyha. Fikret sarà molto felice di rivedere la ragazza conosciuta alla cena organizzata da sua zia e non sembrerà più tormentato da Zuleyha.

Dopo la festa, i due sposi saranno pronti a vivere la loro prima notte di nozze e si giureranno amore eterno. A villa Yaman tutti i braccianti accoglieranno Hakan e Zuleyha con grande felicità, ma l'atmosfera di festa non coinvolgerà Betul e Sermin che continueranno a covare rancore nei confronti della signora di Cukurova.

L'inaspettata alleanza tra Abdulkadir e Colak

Zeynep insisterà con Cetin chiedendogli chi sia il padrone della casa in cui è andata a vivere. Messo alla strette, il ragazzo rivelerà a Zeynep che Fikret è il proprietario dell'appartamento. La donna andrà a parlare con lui insistendo sul fatto di voler pagare l'affitto, ma Fikret si lascerà convincere solo perché Zeynep minaccerà di cercare un'altra casa.

Nel frattempo, Abdulkadir incontrerà per caso Colak in un ristorante e tra i due nemici la situazione prenderà una piega inaspettata. Entrambi feriti dalla donna che amavano Colak e Abdulkadir, decideranno di fare fronte comune e studiare una vendetta contro Betul. Infine, Zuleyha non riuscirà più a trovare la spilla di Leyla e Fadik accuserà Cevriye del furto, ferendo profondamente la parente di suo marito.

La disponibilità di Zuleyha e l'invidia di Sermin

Nelle puntate precedenti, Zuleyha ha salvato Betul dalla prigionia di Colak che l'aveva rinchiusa per punirla del tentato avvelenamento alle sue spalle. Sermin e Betul hanno chiesto ripetutamente perdono a Zuleyha per tutto il male provocato in passato, promettendole fedeltà.

La signora di Cukurova non si è lasciata convincere dalle due donne, ma è stata disponibile ad aiutarle anche quando hanno perso la loro casa, ospitandole nella tenuta e facendole sistemare nella casa che era di Gaffur. Nonostante tutto, l'odio di Sermin e Betul nei suoi confronti è cresciuto a causa dell'invidia per la sua ricchezza.