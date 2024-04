Martedì 16 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, la seconda ed ultima in programma questa settimana. Le prime anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese, e che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha postato su Instagram, annunciano che Ida Platano non si è presentata in studio per mettere alla prova sia Mario che Pierpaolo perché non si fida di loro. Entrambi i corteggiatori sono usciti e non è chiaro se il percorso della 43enne continuerà oppure no.

La prova della scettica tronista

A distanza di 24 ore dall'ultima volta il cast di U&D si è ritrovato agli Elios per una nuova registrazione.

Gli spoiler che stanno circolando sul web sulle riprese del 16 aprile svelano che Ida ha deciso di non presentarsi in studio perché non crede più né a Mario né a Pierpaolo.

Sia Cusitore che Siano hanno raggiunto il backstage quando hanno saputo che Platano non c'era ma nessuno ha chiarito se il trono della parrucchiera andrà avanti oppure se ha deciso di ritirarsi definitivamente non fidandosi di nessuno dei suoi pretendenti.

La protagonista del trono classico non ha dato una risposta sul suo futuro nel programma, quindi tutta la situazione è rimasta in sospeso.

Il parere degli opinionisti su Mario

Il percorso di Mario a U&D è stato contrassegnato da tante segnalazioni e dai dubbi di molti sul sentimento che dice di provare per Ida.

Da mesi il corteggiatore si deve difendere dai racconti di persone che sostengono di averlo visto in dolce compagnia ma anche da quelli di chi dice che si sarebbe scambiato messaggi e telefonate con tante ragazze.

Se la tronista sembrava fidarsi del suo corteggiatore, gli opinionisti del programma si sono detti pronti ad andare a fondo alla situazione per capire se sta nascondendo qualcosa.

Tina ha criticato tante volte Cusitore mentre Gianni ha cambiato idea sul suo conto da poco: se in passato ha sempre difeso lo speaker radiofonico, infatti, è da qualche registrazione a questa parte che Sperti gli sta andando contro dicendo di non credergli.

L'indecisione della tronista

Sono passati circa cinque mesi da quando Ida ha debuttato sulla poltrona rossa di U&D diventando la prima tronista over 40 nella storia più recente del programma.

Salvo colpi di scena o ritiri ufficiali, dunque, tra qualche settimana Platano dovrebbe fare la sua scelta: da una parte c'è Pierpaolo e dall'altra Mario, due corteggiatori molto diversi sia fisicamente che caratterialmente ma accomunati dalle origini campane.

Se dovesse ricevere un sì dalla persona che sceglierà la 43enne andrebbe ad aggiungersi insieme al nuovo compagno alle altre due coppie che si sono formate in quest'edizione del dating-show: Cristian Forti e Valentina Pesaresi, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto.