In queste ore la regia del Grande Fratello ha spoilerato per errore una cosa che accadrà in serata: in occasione di San Valentino, tutte le coppie del cast avranno la possibilità di cenare nel tugurio. I fan sono molto curiosi di vedere come reagiranno alcuni inquilini nel trovarsi seduti allo stesso tavolo per festeggiare l'amore.

Le immagini trasmesse in tv per errore

Il 14 febbraio per qualche secondo la regia del Grande Fratello ha trasmesso le immagini di quello che stava accadendo nel tugurio: alcune persone stavano finendo di sistemare i palloncini a forma di cuore che faranno da contorno ad una cena molto speciale.

Attorno al tavolo che si è visto in diretta su Mediaset Extra, inoltre, c'erano soltanto otto sedie: per i fan è stato facile dedurre che ad occuparle saranno i concorrenti che si sono fidanzati all'interno della casa in questi mesi.

La sera di San Valentino, dunque, mangeranno allo stesso tavolo: Chiara e Alfonso, Lorenzo e Shaila, Tommaso e Mariavittoria, Javier e Helena.

Le quattro coppie del cast avranno la possibilità di festeggiare il giorno degli innamorati in modo insolito e soprattutto lontano dal posto dove vivono da molto tempo.

tutte le coppie a tavola insieme <3 hanno scelto la tovaglia rossa così a fine cena non si noterà il sangue <3 pic.twitter.com/EacGfg7B9M — BagnoTrash 💐 (@bagnotrash) February 14, 2025

I commenti degli spettatori

Lo spoiler della regia ha incuriosito i fan del Grande Fratello, soprattutto quelli che non vedono l'ora di assistere alla cena tra coppie nel tugurio.

gli spoiler del grande fratello quest’anno alle stelle pic.twitter.com/2VBzqqTqfz — 💥 (@maiunajoia_) February 14, 2025

"Tutti a tavola insieme, hanno scelto la tovaglia rossa così alla fine non si vedrà il sangue", "Che ridere", "Ormai questo è diventato il gioco dell'amore", "Ma non si possono vedere", "Gli spoiler di quest'anno sono alle stelle", "Shailenzo e helevier allo stesso tavolo, fa così ridere", "Voleranno piatti e bicchieri", "Ma cosa significa?", "Non mi perderò questa cena per niente al mondo", hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver visto un'anticipazione di quello che accadrà la sera di San Valentino tra le mura più spiate d'Italia.

Torna il sereno tra Helena e Javier

Giovedì sera tra Helena e Javier è calato il gelo a causa dell'importanza che la modella continua a dare a Lorenzo all'interno della casa del Grande Fratello.

Infastidito dai commenti della compagna d'avventura sul ruolo di Spolverato nel reality e nelle dinamiche più importanti del gioco, il pallavolista si è rifiutato di partecipare al quiz che metteva in palio un giro per Roma in limousine per una delle coppie del cast (alla fine hanno vinto Tommaso e Mariavittoria).

Dopo una serie di confronti piuttosto accesi, però, tra quelli che i fan hanno ribattezzato gli helevier è tornato il sereno: i due si sono baciati con affetto e si sono scambiati gli auguri per il loro primo San Valentino insieme.