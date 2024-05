Sheila e Deacon convoleranno a nozze e le sorprese non mancheranno nelle puntate di Beautiful in onda in America. Le anticipazioni spiegano che lo sposo saprà stupire la sua futura moglie scegliendo come officiante Tom, il senzatetto che lo ha aiutato a trovarla. Hope sarà presente in questo giorno così importante per suo padre, mentre Finn andrà al Giardino a prendere le pizze e si ritroverà con sorpresa al matrimonio di sua madre. Sheila sarà felicissima di vedere suo figlio e lo accoglierà con un abbraccio.

Sheila e Deacon coroneranno il loro sogno d'amore

Deacon e Sheila si prepareranno per il loro giorno speciale e Sharpe organizzerà tutto nei minimi dettagli. I futuri sposi parleranno della location e anche se sognavano le nozze in spiaggia alla fine opteranno per Il Giardino, perché è il posto in cui si sono conosciuti. Hope non volterà le spalle a suo padre e deciderà di accettare l'invito di Deacon al suo matrimonio. Brooke non sarà affatto d'accordo con sua figlia, perché Sheila non è mai stata una donna affidabile.

La signora Logan non riuscirà a capire come Hope possa appoggiare suo padre, ma lei le risponderà che Deacon avrebbe fatto quel passo con o senza di lei. Per Finn, invece, non ci sarà nulla da fare perché Steffy gli vieterà di partecipare alla nozze di sua madre.

Messo di fronte ad un ultimatum, Finn preferirà scegliere sua moglie e resterà a casa con lei, anche se non potrà fare a meno di pensare a Sheila che in quel momento sta per sposare l'uomo che ama. Steffy consolerà suo marito e gli dirà che ha fatto la scelta giusta perché Sheila non sarebbe mai cambiata.

Hope starà accanto a Deacon nonostante i dubbi di Brooke

Al Giardino tutto sarà pronto per le promesse degli sposi, Sheila sarà molto emozionata e Deacon le presenterà a sorpresa l'officiante che ha scelto per la loro giornata speciale. Sheila resterà a bocca aperta quando vedrà Tom, un senzatetto che ha aiutato Deacon, vestito in modo elegante.

Sharpe dirà al suo amico di godersi gli antipasti e di conservarne alcuni per i giorni a venire prima che la cerimonia abbia inizio.

Intanto, Finn si recherà a ritirare le pizze per la cena in famiglia, sapendo che Deacon e Sheila non saranno al Giardino, essendo occupati con le celebrazioni del loro matrimonio. Finnegan riceverà una sorpresa inaspettata quando al locale vedrà che il matrimonio è in corso. Sheila lascerà il bouquet per correre incontro a suo figlio e abbracciarlo. "Sei venuto al mio matrimonio! Grazie figliolo", dirà la donna, mentre Finn non saprà come uscire da quella situazione.

Tom è la persona che ha fatto incontrare Sheila e Deacon

Tom è un senzatetto che si è rivelato fondamentale per la vita di Sheila.

Nelle puntate precedenti Finn e Deacon si sono messi a cercare la signora Carter dopo aver capito che era ancora viva. Le indagini sulla carta di credito della donna hanno portato Deacon a Finn al minimarket di un quartiere malfamato e loro sono corsi a chiedere informazioni in giro.

Il proprietario del negozio non ha saputo aiutare i due uomini, ma un senzatetto vedendo la foto di Sheila ha chiesto dei soldi per dire loro quello che sapeva. Dopo essere stato pagato, Tom ha spiegato a Deacon e Finn di aver visto Sheila entrare in un edificio dismesso e aver sentito delle urla qualche sera prima. I due uomini sono corsi nell'edificio e hanno ritrovato Sheila, salvandole la vita.