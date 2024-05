Ozan e Zeynep convoleranno a nozze di nascosto dalle rispettive famiglie nelle puntate di Endless Love dal 19 al 25 maggio. Vildan, Emir e Onder saranno così messi di fronte al fatto compiuto e non potranno accettare il matrimonio. Huseyn ripudierà sua figlia per questo e non vorrà più avere nulla a che fare con lei, mentre Fehime sarà disperata.

Zeynep lascerà Ozan che affranto tenterà di togliersi la vita, a quel punto i Sezin chiederanno alla sorella di Kemal di tornare alla villa. Infine, Kemal offrirà il suo sostegno economico a Zeynep e OZan a patto che lascino la casa dei Sezin.

La fuga di Zeynep e Ozan

Il piano di Zeynep procederà alla perfezione e dopo aver minacciato di lanciarsi da una scogliera, la ragazza otterrà una proposta di nozze da parte di Ozan. Quest'ultimo, perdutamente innamorato di Zeynep, farà arrivare dei musicisti nel locale in cui ha dato appuntamento alla sua amata. Zeynep sarà molto imbarazzata, ma accetterà di sposare Ozan per entrare a fare parte della famiglia Sezin. Il fratello di Nihan partirà con la sua fidanzata e all'insaputa di tutti i due diventeranno marito e moglie. Nel frattempo, a casa Sezin ci sarà molta preoccupazione perché non si riesce a rintracciare Ozan e vista la sua fragilità Nihan penserà che gli sia successo qualcosa. Zeynep, invece, mentirà ai suoi e racconterà di essere da Sema.

Quando alla villa vedranno arrivare Ozan saranno tutti molto felici di riabbracciarlo, ma subito dopo il ragazzo farà entrare in casa anche Zeynep, annunciando di averla sposata.

I Soydere e i Sezin furiosi per la scelta dei loro figli

La reazione dei Sezin e dei Soydere di fronte al matrimonio di Ozan e Zeynep sarà furiosa.

Vildan insisterà per l'annullamento delle nozze, mentre Huseyn manderà via di casa sua figlia, ripudiandola. Tra Kemal e Tarik ci sarà un duro litigio che finirà con uno scontro fisico. Zenynep si renderà conto che non sarà mai accettata a casa dei suoceri e per questo lascerà Ozan con una lettera di addio. Quando il fratello di Nihan leggerà quelle righe tenterà di suicidarsi con dei medicinali e finirà in ospedale in gravi condizioni.

I Sezin, in pena per il loro fragile figlio, prometteranno che faranno tornare al più presto Zeynep e Nihan si darà da fare per questo. Quando tutto sembrerà risolto, Kemal si recherà a parlare con Ozan e gli offrirà il suo sostegno economico in cambio del trasferimento della coppia lontano da villa Sezin.

Il piano di Zeynep dopo l'umiliazione subita da Emir

Nelle puntate precedenti, Emir ha umiliato Zeynep che presa dalla disperazione ha trovato in Ozan un'ancora di salvezza. La ragazza ha iniziato a riaccendere le speranze nel fratello di Nihan con una telefonata e i due hanno ricominciato a frequentarsi. Zeynep ha subito fatto capire di avere intenzioni serie e di volere da Ozan qualcosa di più per il loro rapporto. Lui ha promesso alla ragazza una vita insieme, anche a costo di andare contro tutti.